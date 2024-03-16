Bayram ihtiyaçları için emekliye onaylandı! Şartları uyanlara 50.000 TL nakit yatacak!

Ramazan Bayramı’na özel onaylanan nakit desteği açıklandı. Şartları uyan vatandaşlar 50 bin TL’ye kadar bayram desteğinden faydalanacak. İşte Ramazan Bayramı desteğine dair detaylar haberimizde…

Nakit problemi yaşayan vatandaşlara özel Ramazan Bayramı desteği açıklandı. Belirli bankalardan sağlanacak olan bayram desteği ile bayrama kadar çeşitli ihtiyaçlar için nakit anında yatacak. Bankalar arasında ön plana çıkmak ve müşteri kazanmak isteyen finans sektöründekiler “Bayram kredisi” ile vatandaşların kalbini çalıyor. Nakit problemi yaşayan vatandaşlar özellikle bayram zamanlarında artan giderler için şimdiden yeni açıklanan “Bayram kredisi” kampanyalarına başvurmaya başladı. Peki, hangi bankalar bayram kredisi veriyor? Düşük faizli bayram kredisi hangi bankada? En düşük faizli krediler hangi bankalarda? İşte 2024 Ramazan Bayramı kredisi detayları…

HANGİ BANKALAR 2024 RAMAZAN BAYRAMI KREDİSİ VERİYOR?

2024 Ramazan Bayramı’na bir aydan az zaman kalırken bankalar müşteri çekmek için “Bayram kredisi” veriyor. Bayram kredisinden yararlanarak artan giderler için nakit problemini çözmek isteyen vatandaşlar uygun faiz oranlarından faydalanıyor. Düşük faizli bayram kredisi ile ihtiyaçlar anında çözüme kavuşturulurken aylık ödemeler ise 2 bin TL altında gerçekleştiriliyor. Böylelikle vatandaşlar ödemeleri konusunda sıkışmadan ihtiyaçlarına anında çözüm buluyor. Anında bayram kredisini ise en düşük faiz imkanıyla ING Bank, ON dijital bankacılık ve N Kolay ile sunuluyor.

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ING BANK EN DÜŞÜK FAİZLİ BAYRAM KREDİSİ

ING Bank, 2024 Ramazan Bayramı desteğini vatandaşlara tüm bankalar arasında en düşük faiz imkanıyla sağlayan banka olarak ön plana çıkıyor. Sunduğu yüzde 2,99 faiz oranıyla düşük faizli bayram kredisi veren ING Bank, müşterilerine özel 10 bin TL’den başlayan nakit yatırıyor. 50 bin TL’ye kadar vatandaşların yararlanabileceği bayram kredisini 10 bin TL çekmek isteyen vatandaşlar en düşük faizden faydalanıyor. 12 ay vadeli 10 bin TL’nin aylık ödemesi yalnızca 1.058,55 TL iken toplam geri ödemesi ise yalnızca 12.752,60 TL olarak yapılıyor.

DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ ON DİJİTAL BANKACILIKTA

Ramazan Bayramı’nda ihtiyaçları için nakit desteği arayan vatandaşlara en düşük faiz imkanını sunan bir diğer banka ise ON dijital bankacılık olarak açıklandı. Yapılan açıklamada 10 bin TL’den başlayan bayram kredisi faiz oranı yüzde 3,39 olarak belirtildi. Müşterilerin 12 ay vadelendirerek çekecekleri 10 bin TL nakdin aylık geri ödemesi yalnızca 1.090,84 TL iken toplam geri ödemesi ise 13.090,08 TL olarak yatırılacak.

BAYRAM KREDİSİ N KOLAY’DA

N Kolay, bayram kredisi çekmek ve ihtiyaçlarını gidermek isteyen müşterilerine özel yüzde 3,49 faiz imkanı sunuyor. Bu düşük faizli krediden yararlanarak 10 bin TL’yi 12 ay vade ile çekmek isteyen müşteriler için aylık ödeme tutarı 1.098,98 TL hesaplanıyor. Bayram kredisi toplam ödeme tutarı ise 13.245,26 TL olarak gerçekleştiriliyor.

Tüm bankalar arasında en düşük faizli bayram kredisini 2024 yılında sunan N Kolay, ON dijital bankacılık ve ING Bank’a vatandaşların başvuruları şimdiden patlama yaptı. 31 Mart 2024 tarihine kadar sunulacak bayram kredisinden yararlanmak isteyenler mobilden ya da şubelerden müracaat edebiliyor.