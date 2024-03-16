Sigortalılar kontrol etsin: Prim günü eksik olan hemen yapmalı! Emeklilik hakkı vurmuş olabilir

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı çerçevesinde primleri yatan çalışanların kontrol etmesi gerekiyor. Primi eksik gözükenlerin yapması gerekenler açıklandı. Emeklilik hakkı size de vurmuş olabilir. İşte erken emeklilik için o detaylar haberimizde…

Ülkemizdeki 4A, 4B, 4C sigorta türünde çalışanlar için belirli şartlarla emeklilik hakları veriliyor. Ancak buna ek olarak bazı özel durumlar hesaba katıldığında şartların bir kısmında esneklik sağlanıyor. Bu şartları bilenler ise erken emeklilik hakkından yararlanarak SGK’ya emeklilik müracaatını gerçekleştirebiliyor. Prim günü, yaş ve sigortalılık süresine göre erken emeklilik fırsatı çalışanlara vurmuş olabilir. Bihaber olan çalışanların erken emeklilik haklarını bilmesi büyük önem taşıyor. Peki, erken emeklilik şartları neler? Nasıl erken emekli olunur? Kimler erken emekli olabilir? İşte erken emeklilik için dikkat edilmesi gereken detaylar…

ÖZEL DURUMLARDA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLECEK

Sigortalı olarak çalışan ve primleri ödenen vatandaşlar 4A, 4B, 4C çerçevesinde emeklilik hakkından yararlanabiliyor. Sigortalı geçen süre, yaş, prim günü şartları ile emeklilik şartlarını tekrar gözden geçiren bazı çalışanlar erken emekli olabilecek. Erken emeklilik için şartlar açıklandı ve koşulları uyan çalışanlar bir bir emeklilik başvurularına başladı. Belirtilen özel şartları taşıyanlar bihaber olarak erken emeklilik hakkına sahip olabilir.

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KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Kadın çalışanlar için erken emeklilik şartları bir bir açıklandı. Özellikle çocuğu olan kadınlar için büyük bir erken emeklilik avantajı sunuldu. Çocuk sahibi olanlar için çocuk sayısına bağlı olarak erken emeklilikten yararlanılabiliyor. Bir çocuk için 2 sene verilen erken emeklilik hakkı 3 çocuk içine 6 yıl olarak veriliyor. 2160 gün doğum borçlanması yoluyla sağlanarak 6 yıl önce emeklilik başvurusu yapılıyor.

YAŞTAN DOLAYI ERKEN EMEKLİLİK

Gözden geçirilmesi gereken bir diğer erken emeklilik avantajı ise yaştan dolayı veriliyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi yapılmış olan vatandaşların prim günü olarak 3600 güne sahip olması gerekiyor. Bu iki şarta ek olarak ise sigortalılık süresi ise 15 yıl olarak doldurulmuş olmalıdır. Böylelikle kısmi emeklilik formülünden yararlanarak yaş şartı aranmaksızın erken emekli olmak mümkün oluyor.

İŞ KAZASI GEÇİRENLERE ERKEN EMEKLİLİK

İş kazası geçiren çalışanlara özel olarak sağlanan erken emeklilik hakkında da belirli şartlar isteniyor. İş kazasından sonra yüzde 60 oranında iş gücünü kaybeden çalışanlar için erken emeklilik çok kolay şekilde gerçekleştirilebiliyor. 1800 gün primin olması da yeterli sayılıyor.

MALULEN ERKEN EMEKLİLİK KİMLERE SAĞLANIYOR?

Devamlı halde engeli bulunan çalışanlar için malulen erken emeklik hakkı veriliyor. Çalışma gücünün kaybedilmesi durumunda yüzde 40 oranla engel hali bulunursa ve sürekli devam edeceği tespit edilirse vatandaşlar erken emeklilik başvurusunu belirli bir prim şartıyla yapıp emeklilik maaşından faydalanabiliyor. 3600 gün ile 4680 gün primi bulunanlar malulen erken emekli olabiliyor.