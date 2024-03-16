16 milyon emekliye bayram torpili! Karşılıksız 15.000 TL net ödeme tüm emeklilere!

16 milyon emekliye 2024 Ramazan Bayramı torpili açıklandı. Net olarak 15 bin TL nakit desteği karşılıksız maaş hesaplarına yatacak. İşte 4A, 4B, 4C’li tüm emeklilere yatacak net 15 bin TL bayrama özel ödemeye dair detaylar haberimizde…

Ülkemizdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan emekliliklerini hak etmiş vatandaşların tümü için bu yıl büyük önem arz ediyor. Özellikle Emekli Yılı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra 16 milyonu aşkın emeklinin beklentileri de artmış durumda. 2024 yılında emeklilere görülmemiş bir oranda maaş zammı gerçekleştirildi. Enflasyonun baz alındığı maaş zammı oranı 4A, 4B ve 4C’li emekliler için eşit olarak sağlandı. Yüzde 49,25 oranında yapılan emekli maaş zammının arkasından ise bir bir ek ödeme açıklamaları geldi. İşte SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerine 2024 Ramazan Bayramı’na özel ek ödeme detayları…

YEPYENİ BİR EMEKLİ PROMOSYONU AÇIKLANDI

Bankaların artan emekli maaşlarının ardından emekli promosyonları güncellenmeye devam ediyor. Bazı bankalar yılın ilk aylarında emekli promosyon ödemelerini yükseltmişken kervana bir yenisi daha eklendi. 15 bin TL emekli promosyon ödemesiyle en düşük emekli maaşından yararlanan emeklilerin de sevineceği açıklamaya dair detaylar da verildi. 31 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak emekli promosyonundan yararlanarak Ramazan Bayramı’nda maaşa ek ödemeyle cebi rahat etsin isteyen emekliler şimdiden başvuru yapıyorlar.

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TÜRKİYE FİNANS 15.000 TL EMEKLİ PROMOSYONU

2024 en fazla emekli promosyon veren bankalar arasına Türkiye Finans da eklendi. Özellikle zaten belirli bankalarda olan ve 2024 yılında bankasının güncel promosyonundan yüksek miktarlı olarak faydalanamayan vatandaşlara Türkiye Finans çok iyi bir seçenek olarak ön plana çıktı. Yeni bir bankaya maaşını taşıyarak ekstra avantajlarından yararlanmak isteyen emekliler böylelikle yeni aldıkları promosyon ile bayramda harcamalarını daha rahat gerçekleştirebilecek. Hemen şimdi Tükiye Finans’a maaşını taşıyan emekliler Mart ayı maaşlarının hesaba geçmesinden sonra promosyon ödemelerini alabiliyorlar.

Şubeye gitmeye gerek kalmadan mobil şubeden işlemler görüntülü görüşme yoluyla kolaylıkla halledilebiliyor. Böylelikle emekliler 5 dakika sürmeden evlerinden maaş taşıma işlemlerini de gerçekleştirebiliyor. Türkiye Finans’a maaşın taşınmasıyla birlikte internet ve mobil şube ya da ATM’den yapılan tüm EFT, havale ve benzeri işlemler ücretsiz şekilde gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca kart aidatı olmadan Türkiye Finans’ın Happy Bonus Kredi Kartı ve Happy Kart kullanma imkanı da bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞ BANKASI DEĞİŞTİRME CEZASI VAR MI?

2024 yılında gerçekleşen yüzde 50’ye varan maaş zammından önce emekli maaşlarının düşük olması nedeniyle promosyon ödemeleri de azdı. En yüksek promosyon ödemesi 7 bin TL’ye kadar gerçekleştirilirken emeklilerin şimdi Türkiye Finans’tan alacakları 15 bin TL promosyon ödemesi kar elde edilmesini sağlıyor. Son bankadan taahhüt süresinin doldurulmayan kısmı için alınacak miktar maaştan kesilirken gelen miktar hiç zarar etmeden emeklilerin artıya geçmesini sağlıyor.