Çalışana çalışmayana en az 30.000 TL kredi: Şartsız kefilsiz düşük faizli 3 ay ertelemeli verilecek

Çalışan çalışmayan ayırt edilmeksizin tüm vatandaşlar için sağlanan minimum 30 bin TL ihtiyaç kredisi açıklandı. Tüm bankalardan daha düşük faizle verilen ihtiyaç kredisi ayrıca 3 ay sonra ödenmeye başlıyor. İşte 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veren banka…

Ekonomik olarak vatandaşların yaşadıkları problemlere kulak tıkamayan bankalar sık sık finansal destek olabilecek kampanyalar açıklıyor. Vatandaşların çalışıyor olması dahi bazen aniden ortaya çıkan ihtiyaçları konusunda maddi problem yaşamasına neden oluyor. Eşten dosttan borç isteme günleri de bu ekonomik şartlar altında geride kaldıktan sonra vatandaşlar bankaların çeşitli kampanyalarını yoğun olarak takip etmeye başladı. Özellikle faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar ile 3 ay ertelemeli kredi veren bankaların vatandaşların en fazla tercih ettikleri oldu. Peki, hangi banka 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi veriyor? Hangi banka şartsız koşulsuz kredi veriyor? İşte kefilsiz şartsız 3 ay ertelemeli kredi veren banka ve detayları…

ÇALIŞAN ÇALIŞMAYAN HERKESE KREDİ

Maddi anlamda yaşanan problemler her vatandaşın çeşitli zamanlarda nakit ihtiyacının ortaya çıkmasına neden oluyor. Nakit problemini en fazla yaşayan vatandaşlar çalışmayanlar iken birçok vatandaş herhangi bir kefil ve şart aranmadan kredi veren bankaları tercih ediyor. Öte yandan kredinin en düşük faizli olması ve 3 ay sonra ödenmeye başlaması gibi seçenekler de vatandaşların geri ödemesini kolaylıkla yapmasını sağlıyor. N Kolay dijital bankacılık hizmetiyle Aktif Bank, vatandaşların temel ihtiyaçlarını hemen halledebileceği krediyi 3 ay ertelemeli olarak ve şartsız kefilsiz sunuyor.

N KOLAY 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Düşük faizli ve 3 ay ertelemeli kredi arayan tüm vatandaşların sevineceği N Kolay kredisi ile tüm nakit problemleri çözüme kavuşuyor. Minimum 30 bin TL’den başlayarak ihtiyaç duyulan tutar için başvurular online şekilde yapılabiliyor. Gece gündüz, hafta içi hafta sonu fark etmeden müşteri olma işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlar birkaç dakikada başvurusunu yapmış ve hesabındaki nakdi kullanabiliyor oluyor.

DÜŞÜK FAİZLİ 3 AY ERTELEMELİ İHTİYAÇ KREDİSİ

Piyasadaki birçok banka faizlerini yüzde 5 üstüne çıkarmış durumdayken N Kolay dijital bankacılık sistemiyle çekilecek ihtiyaç kredisi hem düşük faiziyle hem 3 ay erteleme seçeneğiyle hem de şart ve kefil istememesiyle ön plana çıkıyor. N Kolay 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 3,49 olarak talep ediliyor.

Düşük faiz sayesinde vatandaşların hem aylık geri ödemeleri hem de toplam geri ödemelerinde büyük kolaylık sağlanmış oluyor.30 bin TL çeken bir vatandaş 12 ay vadeyi tercih ederse aylık ödemesi bu düşük faiz sayesinde 3.937,03 TL iken toplam geri ödeme miktarı ise sadece 47.244,36 TL olarak gerçekleştirilebiliyor. Bu durumda yıllık maliyet oranı yalnızca yüzde 72,30 oluyor.