Altında ŞOK zirve: Alan aldı, almayan pişman! Uzmanlar bu gidişle 3 değil, 5 bin TL olacağı tarihi verdi!

Altında sıçrayış yaşanırken uzmanlar bu kadar hızlı bir artış beklemiyordu. Altınını şimdi alan mutlu, almayan bin pişman olacak. Gram altında 3 bin TL beklentisi yerini 5 bin TL beklentisine bıraktı. İşte altının 2024 yılında gidişatı ve piyasa değerlendirmeleri…
Özellikle altın ağırlıklı yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlar büyük bir bocalama yaşıyor. Bir anda gram altın fiyatı 2 bin 200 TL bandına çıktıktan son Haziran ayında beklenen 2 bin 500 TL’nin tarihi de daha erkene çekilmiş gibi gözükürken uzmanlar altın fiyatlarındaki gidişata dair tek tek açıklamalarda bulundu. Peki, 2024 gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel altın fiyatları ne kadar? 2024 altın fiyatları en fazla ne zaman artacak? Altında alım zamanı ne zaman? İşte altın piyasalarına dair uzman değerlendirmeleri…
Altındaki gidişata dair uzmanlar sık sık görüşlerini altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar için paylaşıyorlar. Bu uzmanlardan birisi olan Ekonomist Selçuk Geçer’de altın piyasalarını değerlendirdi. FED faiz indirimi beklentisinden bahseden Geçer, ayrıca bunun gram altının seviyelerini de etkileyecek bir durum olabileceğini belirtti. Dolar için de yorumlarda bulunan uzman isim doların gerçek değeri için 50 TL yorumunda bulunurken piyasalarda dolar kıtlığının kısa zamanda görülüp bunun altın için de aynı olabileceğini belirtti. Kısa zamanda altındaki kısıtlamaların gelmesi de piyasada dengeyi iyice bozacak.
Gram altında Haziran ayı için büyük bir çıkış bekleniyordu. Uzmanlar 2 bin 500 TL bandını Haziran ayında beklerken şimdiden 2 bin 200 TL’ye ulaşması daha erken bir yükselişin gelebileceğine işaret etti. Ekonomist Selçuk Geçer, gram altın fiyatının ülkemizde 4 bin TL ile 5 bin TL’ye kadar sene içerisinde artmasını öngördüğünü ifade etti. Sene sonunda gram altın fiyatının 3 bin TL’ye ulaşacağına kesin gözüyle bakılırken şimdi kısa vade de 3 bin TL seviyeleri bekleniyor. Selçuk Geçer’in öngörüsüne göre bu halde yazın 3 bin TL civarını, sene sonu ise 4 – 5 bin TL bandını vatandaşlar da beklemeye başladı. Peki, gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? Güncel altın fiyatları ne kadar?
24 ayar gram altın fiyatı alış için 2.417,06 TL iken satış için 2.463,30 TL olarak ekranlardan takip ediliyor. Altın Kaynak verilerine göre 22 ayar gram altın fiyatı ise alış 2.216,69 TL, satış 2.298,85 TL izleniyor.
Çeyrek altının fiyatı 16 Mart 2024 tarihinde alış için 3.927,36 TL iken satış için 4.208,47 TL olarak takip ediliyor. Yarım altının alışı 7.854,72 TL, satışı ise 8.437,34 TL olarak ekranlarda izleniyor.
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