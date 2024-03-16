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Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen’den güzel haber geldi

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Beyin kanaması geçiren Kızılcık Şerbeti dizisinin Abdullah’ı usta oyuncu Settar Tanrıöğen’den güzel haber geldi. Usta oyuncu tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. İşte detaylar…

26 Ocak tarihinde beyin kanaması geçiren ve acil bir şekilde hastaneye kaldırılan Kızılcık Şerbeti dizisinde Abdullah Ünal karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen’den güzel haber geldi. Usta oyuncu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Birkaç ay önce beyin kanaması geçiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen ile ilgili herkesi rahatlatan haber geldi. Hastanede tedavi altında olan usta oyuncu taburcu edildi.

Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak tarihi akşamında yaşadığı kısa süreli bilinç kaybı şikayeti üzerinde Ataşehir’de bulunan bir özel hastaneye gitti. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda usta oyuncunun beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören usta oyuncu Settar Tanrıöğen, tedavisinin tamamlanması sonucunda nihayet hastaneden taburcu edildi.

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Usta oyuncunun doktoru Dr. Engin Çakmakçı, Settar Tanrıöğen’in sağlık durumu hakkında açıklama yaparak “  Beyin damarlarında oluşan anevrizmanın (baloncuk) kanaması nedeniyle 26 Ocak’tan bu yana hastanemizde tedavisi sürdürülen hastamız Settar Tanrıöğen, 14 Mart tarihinde taburcu oldu. Hastamızın uzun süren tedavisinin taburculuk noktasına gelmesi, üstelik bu tarihin 14 Mart Tıp Bayramı’na denk gelmesi, tüm hekim arkadaşlarımızı ve sağlık personelini ayrıca sevindirmiştir. Taburcu edilen hastamızın kontrol süreçleri tarafımızdan takip edilecektir. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz.” dedi.

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