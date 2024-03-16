Meghan Markle, seneler süren aranın ardından sosyal medyada geri döndü! Kraliyeti kızdıracak detay dikkat çekti

Meghan Markle, seneler sonra yeniden sosyal medyada geri dönüş yaptı. Meghan Markle’ın profilinde Kraliyeti kızdıracak bir detay dikkat çekti. İşte detaylar…

Seneler önce Prens Harry ile nişanlanmasının ardından zorbalığa uğraması sebebiyle sosyal medya hesabını kapatan Meghan Markle, sosyal medyaya seneler sonra geri döndü. Meghan Markle sosyal medya hesabında yeni markasının tanıtım yaptı. Meghan Markle’ın Kraliyetten ayrılmış olmasına rağmen profilinde “Düşes” unvanını kullanıyor olması dikkatlerden kaçmadı.

Kraliyetten ayrılmasının ardından eşi Prens Harry ile birlikte ABD’de yeni bir yaşama başlayan Meghan Markle, seneler sonra sosyal medyaya yeniden geri döndü.

Yıllar önce Prens Harry ile nişanlanmasının ardından zorbalığa uğraması sebebiyle sosyal medya hesabını kapatan Meghan Markle, Instagram hesabını yeniden açtı. Yeniden sosyal medya hesabını açan Meghan Markle hesabından “American Riviera Orchard” isimli yeni markasının tanıtımını yaptı.

Maghen Markle’ın Kraliyetten ayrılmış olmasına rağmen profiline eklemiş olduğu “ Düşes” unvanı sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Meghan Markle’ın hala ‘Düşes’ unvanını kullanıyor olması sosyal medya kullanıcılarını çok şaşırttı.

Daha önce sosyal medya ile ilgili açıklama yapan Meghan Markle hamile olduğu sıralarda zorbalığa uğradığını belirtmişti. Meghan Markle’ın yeni açtığı sosyal medya hesabı çok kısa bir süre içerisinde 452 bin takipçiye ulaştı.

Merakla takip edilen ünlü ismin yeniden sosyal medya hesabı açtığı haberi kısa süre içerisinde yayıldı ve Meghan Markle’ın hesabı kısa süre içerisinde 452 bin kişi tarafından takip edilmeye başlandı.