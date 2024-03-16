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Meteoroloji’den 5 Bölgeye Sağanak ve Kar Uyarısı: İstanbul’da Hava Durumu Nasıl Olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin 5 bölgesinde sağanak yağış ve kar bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava durumu nasıl olacak? İşte detaylar ve alınması gereken önlemler…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 bölge için sağanak yağış ve kar uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ülke genelinde yağışların etkili olacağı belirtilirken, İstanbul başta olmak üzere birçok büyük şehirde hava durumu merak ediliyor.

16 MART CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul’da 16 Mart Cumartesi günü, parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Hafta sonu boyunca İstanbul ve İzmir’de yağış beklenmiyor. Ancak, Çarşamba günü İstanbul için yağmur tahmin ediliyor.

ANKARA VE İZMİR’DE HAVA DURUMU

Başkent Ankara’da Cumartesi günü yağışlı bir hava hakim olacak. Gün boyu devam edecek yağışların akşam saatlerinde durması ve hafta sonu parçalı bulutlu geçmesi öngörülüyor. İzmir’de ise parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor, ancak yağış tahmin edilmiyor.

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UYARILAR VE ÖNLEMLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları özellikle Bitlis ve Siirt çevrelerinde yaşanabilecek kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olmaya çağırıyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı uyarılarda bulunuyor.

Toz taşınımının devam ettiği Güneydoğu bölgesinde ise özellikle alerjisi olan kişilerin sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmaları gerektiği belirtiliyor.

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kader gun
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