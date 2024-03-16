CarrefourSA’da 1, 2 ve 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fırsatı: Kapış Kapış Gidiyor

CarrefourSA Market Ramazan ayına özel yeni indirimli ayçiçek yağı ürünlerini duyurdu. CarrefourSA’da 1,2,5 litre ayçiçek yağı fiyatlarında dev indirim var.

Ramazan ayında birçok Market zincirinde indirim kampanyaları devam ediyor. O marketlerden biri de ekonomik fiyatları ile CarrefourSA market oldu. Birçok farklı ürün grubunda indirime giren ünlü marketler zincirinde özellikle ayçiçek yağı fiyatları göreni şaşkına çeviriyor. CarrefourSA da bu fiyata ayçiçek yağı kapış kapış gidiyor. CarrefourSA 1 2 ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları haberimizde…

CarrefourSA, Ramazan ayının bereketini indirimlerle süslüyor ve müşterilerine özel sıvı yağ fiyatlarında inanılmaz fırsatlar sunuyor. 1, 2 ve 5 litrelik Ayçiçek Yağı seçenekleriyle, Ramazan sofraları daha da lezzetleniyor.

RAMAZAN SOFRALARINA LEZZET KATIN

CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca devam edecek indirimlerle, ayçiçek yağını her bütçeye uygun hale getiriyor. Müşteriler, CarrefourSA kartlarıyla yapacakları alışverişlerde, piyasaya kıyasla oldukça cazip fiyatlarla ayçiçek yağı satın alabiliyorlar.

CARREFOURSA İNDİRİMLİ AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI

1 Litre Ayçiçek Yağı: 48.50 TL

2 Litre Ayçiçek Yağı: 87.50 TL

5 Litre Ayçiçek Yağı: CarrefourSA Kart ile sadece 185 TL

STOKLARLA SINIRLI İNDİRİM FIRSATLARI

Bu özel fiyatlarla, CarrefourSA müşterileri Ramazan ayının keyfini çıkarırken, mutfak masraflarında da büyük tasarruf sağlayacaklar. Ancak unutmayın, indirimli fiyatlar stoklarla sınırlıdır!

CarrefourSA’da, Ramazan ayı boyunca sürpriz indirimler ve fırsatlar devam edecek. Ayçiçek yağındaki bu indirim fırsatını kaçırmamak için en yakın CarrefourSA marketini ziyaret edin veya online alışveriş imkanlarından yararlanın. Ramazan sofralarınızı CarrefourSA’nın indirimleriyle zenginleştirin, hem cebinizi koruyun hem de lezzetten ödün vermeyin.