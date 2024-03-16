CarrefourSA’da 1, 2 ve 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fırsatı: Kapış Kapış Gidiyor

Ramazan ayında birçok Market zincirinde indirim kampanyaları devam ediyor. O marketlerden biri de ekonomik fiyatları ile CarrefourSA market oldu. Birçok farklı ürün grubunda indirime giren ünlü marketler zincirinde özellikle ayçiçek yağı fiyatları göreni şaşkına çeviriyor. CarrefourSA da bu fiyata ayçiçek yağı kapış kapış gidiyor. CarrefourSA 1 2 ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları haberimizde…
CarrefourSA, Ramazan ayının bereketini indirimlerle süslüyor ve müşterilerine özel sıvı yağ fiyatlarında inanılmaz fırsatlar sunuyor. 1, 2 ve 5 litrelik Ayçiçek Yağı seçenekleriyle, Ramazan sofraları daha da lezzetleniyor.
CarrefourSA, Ramazan ayı boyunca devam edecek indirimlerle, ayçiçek yağını her bütçeye uygun hale getiriyor. Müşteriler, CarrefourSA kartlarıyla yapacakları alışverişlerde, piyasaya kıyasla oldukça cazip fiyatlarla ayçiçek yağı satın alabiliyorlar.
1 Litre Ayçiçek Yağı: 48.50 TL
2 Litre Ayçiçek Yağı: 87.50 TL
5 Litre Ayçiçek Yağı: CarrefourSA Kart ile sadece 185 TL
Bu özel fiyatlarla, CarrefourSA müşterileri Ramazan ayının keyfini çıkarırken, mutfak masraflarında da büyük tasarruf sağlayacaklar. Ancak unutmayın, indirimli fiyatlar stoklarla sınırlıdır!
CarrefourSA’da, Ramazan ayı boyunca sürpriz indirimler ve fırsatlar devam edecek. Ayçiçek yağındaki bu indirim fırsatını kaçırmamak için en yakın CarrefourSA marketini ziyaret edin veya online alışveriş imkanlarından yararlanın. Ramazan sofralarınızı CarrefourSA’nın indirimleriyle zenginleştirin, hem cebinizi koruyun hem de lezzetten ödün vermeyin.
İlgili Haberler
Staj ve çıraklık mağdurlarına seçim öncesi müjde geldi. EYT sürprizi yolda. Erken emeklilik kapısı açılıyor. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları, EYT yasasında kapsam dışı kalmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu sebeple de bir süredir mağdurların hak arayışı vardı. Yaklaşık 250 bin EYT mağduru vatandaş erken emeklilik için seçim öncesinde bir düzenleme beklerken, erken […]
Ramazan Bayramı’na özel onaylanan nakit desteği açıklandı. Şartları uyan vatandaşlar 50 bin TL’ye kadar bayram desteğinden faydalanacak. İşte Ramazan Bayramı desteğine dair detaylar haberimizde… Nakit problemi yaşayan vatandaşlara özel Ramazan Bayramı desteği açıklandı. Belirli bankalardan sağlanacak olan bayram desteği ile bayrama kadar çeşitli ihtiyaçlar için nakit anında yatacak. Bankalar arasında ön plana çıkmak ve müşteri […]
Altında sıçrayış yaşanırken uzmanlar bu kadar hızlı bir artış beklemiyordu. Altınını şimdi alan mutlu, almayan bin pişman olacak. Gram altında 3 bin TL beklentisi yerini 5 bin TL beklentisine bıraktı. İşte altının 2024 yılında gidişatı ve piyasa değerlendirmeleri… Özellikle altın ağırlıklı yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlar büyük bir bocalama yaşıyor. Bir anda gram altın fiyatı […]
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı çerçevesinde primleri yatan çalışanların kontrol etmesi gerekiyor. Primi eksik gözükenlerin yapması gerekenler açıklandı. Emeklilik hakkı size de vurmuş olabilir. İşte erken emeklilik için o detaylar haberimizde… Ülkemizdeki 4A, 4B, 4C sigorta türünde çalışanlar için belirli şartlarla emeklilik hakları veriliyor. Ancak buna ek olarak bazı özel durumlar hesaba katıldığında şartların bir kısmında […]