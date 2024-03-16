SSK ve bağ-kur emeklisine 14.700 TL nakit destek! Resmi Gazete’de şimdi çıktı

SSK ve bağ-kur emeklisi için yepyeni bir nakit destek fırsatı geldi. Resmi gazetede şimdi çıktı emekliler hemen alabilir. Emekliye Mart etmeden 14.700 TL’lik ek ödeme sağlanacak.

17 milyon emekliye resmi gazetede duyurulan kararla birlikte güzel haber geldi. Emekli maaşı alanlar için 14.700 TL’lik nakit destek ödemesi başlıyor. Gece yarısı resmi gazetede çıkan kararın ardından SSK ve bağ-kur emeklisi sevinçten adeta bayram edecek. Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaş hemen başvuru yaparak ek ödeme fırsatını değerlendirebilecek. Ödemeler ise kamu bankaları tarafından sağlanacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank’ın emekliye sürpriz jestinin detayları haberimizde…

Son dakika haberi emekliler için geldi. Türkiye’deki 17 milyon emekli vatandaş mart ayı sonuna kadar emekli maaşına ek ödeme alma şansına sahip olacak. 4A 4B 4C emeklisinin tamamına 3 devlet bankası tarafından 14.700 TL Ek ödeme fırsatı sağlanıyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank emekliye yönelik faizsiz nakit avans fırsatlarını duyurdu. Emekliler hemen kamu bankalarını tercih ederek bu fırsatı değerlendirebilir. Bayram öncesi emeklinin bütçesini rahatlatacak yeni kampanyanın detayları haberimizde….

EMEKLİYE DEVLET BANKALARINDAN NAKİT AVANS FIRSATI

Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilerin nakit Sıkıntısı da büyüyor. Devlet tarafından bayram ikramiyesi verilecek ancak 3000 TL’lik ikramiye ödemesi yeterli bulunmadı. Artan nakit ihtiyacı nedeniyle emekliler düşük faizli bayram kredisi veren bankaları ve faizsiz nakit avans fırsatlarını araştırıyor. Emeklinin imdadına ise yine devlet bankaları yetişti.

3 devlet bankası tarafından emekliye özel kredi paketleri Hazırlandı. Aynı zamanda emekliler kredi kullanmak istememeleri durumunda kamu bankalarından faizsiz nakit avans alabiliyor. 14.700 TL faizsiz emekli nakit avans kampanyası Bugün itibarıyla başladı. 31 Mart’a kadar başvuru yapan tüm emekliler ödemeden faydalanabilecek.

EMEKLİYE MART SONUNA KADAR DESTEK SÜRECEK

Emekli maaşı alanlar için resmi gazetede yayınlanan karar doğrultusunda devlet bankaları faizsiz nakit avans fırsatı sağlayacak nokta tüm emekliler için destek ödemeleri mart ayı sonuna kadar devam edecek. SSK bağ-kur 4C ya da EYT emeklisi fark etmeksizin emekliler başvuru işlemlerini kamu bankalarının şubelerinden ya da mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden yapabilecek. Son tarih 31 Mart 2024 olarak açıklanırken en geç bu tarihin ve tarihi bitimine kadar başvuruların yapılması gerektiğine dikkat çekildi.

EMEKLİ FAİZSİZ NAKİT AVANS ŞARTLARI NELER?

Bankalar tarafından emekliye yönelik olarak sunulan faizsiz nakit avans kampanyasında başvurular başlarken şartlarda belli oldu. Emekli olmak ve 80 yaş altı olmak aranan en önemli şartlar olurken aynı zamanda başvuru yapacak emeklilerin Kredi notunun da en az 1200 puan ve üstü olması gerekiyor. Bu şartlara uygun olan emekliler başvurularını hemen yapabiliyor.