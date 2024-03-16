Fenerbahçe, Trabzonspor Deplasmanı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı: 5 Önemli Eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu ve kafilede beş önemli oyuncunun yer almadığı görüldü.
Fenerbahçe’nin kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde kamp kadrosunda beş oyuncu yer almıyor. İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayıp Trabzon’a hareket eden Fenerbahçe’de; Becao, Çağlar Söyüncü, Bonucci, Mert Hakan Yandaş ve King bu önemli maçta forma giyemeyecek.
Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile yapacağı maç için belirlenen 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Livakovic
İrfan Can Eğribayat
Furkan Onur Akyüz
Osayi-Samuel
Mert Müldür
Djiku
Serdar Aziz
Yusuf Akçiçek
Oosterwolde
Ferdi Kadıoğlu
İsmail Yüksek
Krunic
Fred
Miha Zajc
Sebastian Szymanski
Zeki Dursun
İrfan Can Kahveci
Cengiz Ünder
Dusan Tadic
Edin Dzeko
Michy Batshuayi
Serdar Dursun
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de zorlu bir deplasman maçına çıkarken, teknik direktör ve oyuncular eksiklere rağmen galibiyet hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile yapacağı bu önemli karşılaşma, yarın saat 20.30’da başlayacak.
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