Fenerbahçe, Trabzonspor Deplasmanı İçin Kamp Kadrosunu Açıkladı: 5 Önemli Eksik

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde sarı-lacivertli takımın kamp kadrosu belli oldu ve kafilede beş önemli oyuncunun yer almadığı görüldü.

Fenerbahçe’nin kritik Trabzonspor mücadelesi öncesinde kamp kadrosunda beş oyuncu yer almıyor. İstanbul’daki hazırlıklarını tamamlayıp Trabzon’a hareket eden Fenerbahçe’de; Becao, Çağlar Söyüncü, Bonucci, Mert Hakan Yandaş ve King bu önemli maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE’NİN 20 KİŞİLİK KAMP KADROSU

Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile yapacağı maç için belirlenen 20 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

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Livakovic

İrfan Can Eğribayat

Furkan Onur Akyüz

Osayi-Samuel

Mert Müldür

Djiku

Serdar Aziz

Yusuf Akçiçek

Oosterwolde

Ferdi Kadıoğlu

İsmail Yüksek

Krunic

Fred

Miha Zajc

Sebastian Szymanski

Zeki Dursun

İrfan Can Kahveci

Cengiz Ünder

Dusan Tadic

Edin Dzeko

Michy Batshuayi

Serdar Dursun

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de zorlu bir deplasman maçına çıkarken, teknik direktör ve oyuncular eksiklere rağmen galibiyet hedefliyor. Sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile yapacağı bu önemli karşılaşma, yarın saat 20.30’da başlayacak.