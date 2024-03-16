EYT Sürprizi! Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarına Müjdeli Haber

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları, EYT yasasında kapsam dışı kalmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu sebeple de bir süredir mağdurların hak arayışı vardı. Yaklaşık 250 bin EYT mağduru vatandaş erken emeklilik için seçim öncesinde bir düzenleme beklerken, erken emeklilikte ilk müjde geldi. EYT’yi kaçıra staj ve çıraklık mağdurlarına yeni EYT müjdesi geliyor. Seçime kısa süre kala vatandaşın mağduriyeti giderilecek. Peki Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarına erken emeklilik çıkacak mı? Seçim öncesi erken emeklilik düzenlemesi gelir mi?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak AK Parti tarafından yapılan son dakika açıklaması, milyonlarca çalışanı sevince boğdu. Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar için emeklilik şartlarının yeniden düzenlenmesi, yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte 3 milyon kişiye emeklilik yolunun açıldığı belirtildi. Ancak staj ve çıraklık sigortası mağdurları, yapılan düzenlemenin dışında kalmıştı.
Staj ve çıraklık sigortasıyla emeklilik haklarını kaybedenler için müjdeli bir gelişme yaşandı. Bu kişilerin seslerini duyurmak için başlattıkları eylemler ve mitingler sonucunda, konuyla ilgili önemli bir adım atıldı. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu’nun kurulmasıyla, mağdurların hakları için resmi bir platform oluşturuldu.
SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın ifadelerine göre, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına borçlanma yöntemiyle erken emeklilik hakkı verilmesi, SGK sistemine olumlu katkıda bulunacak bir adım olabilir. Doğum ve askerlik borçlanması gibi, staj ve çıraklık sigortası mağdurları da borçlanma yaparak EYT kapsamına girip erken emeklilik hakkı elde edebilecekler.
Bu gelişme, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının uzun süredir beklediği bir haber olarak karşılandı. Türkiye genelinde düzenlenen eylemler ve sosyal medya üzerinden yapılan çalışmaların ardından gelen bu ilk resmi adım, mağdurlar arasında büyük bir umut yarattı. Önümüzdeki dönemde, bu düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, konuya ilişkin gelişmeler merakla takip ediliyor. Staj ve çıraklık mağdurları özellikle seçim öncesinde bu düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor.
İlgili Haberler
SSK ve bağ-kur emeklisi için yepyeni bir nakit destek fırsatı geldi. Resmi gazetede şimdi çıktı emekliler hemen alabilir. Emekliye Mart etmeden 14.700 TL’lik ek ödeme sağlanacak. 17 milyon emekliye resmi gazetede duyurulan kararla birlikte güzel haber geldi. Emekli maaşı alanlar için 14.700 TL’lik nakit destek ödemesi başlıyor. Gece yarısı resmi gazetede çıkan kararın ardından SSK […]
CarrefourSA Market Ramazan ayına özel yeni indirimli ayçiçek yağı ürünlerini duyurdu. CarrefourSA’da 1,2,5 litre ayçiçek yağı fiyatlarında dev indirim var. Ramazan ayında birçok Market zincirinde indirim kampanyaları devam ediyor. O marketlerden biri de ekonomik fiyatları ile CarrefourSA market oldu. Birçok farklı ürün grubunda indirime giren ünlü marketler zincirinde özellikle ayçiçek yağı fiyatları göreni şaşkına çeviriyor. […]
Ramazan Bayramı’na özel onaylanan nakit desteği açıklandı. Şartları uyan vatandaşlar 50 bin TL’ye kadar bayram desteğinden faydalanacak. İşte Ramazan Bayramı desteğine dair detaylar haberimizde… Nakit problemi yaşayan vatandaşlara özel Ramazan Bayramı desteği açıklandı. Belirli bankalardan sağlanacak olan bayram desteği ile bayrama kadar çeşitli ihtiyaçlar için nakit anında yatacak. Bankalar arasında ön plana çıkmak ve müşteri […]
Altında sıçrayış yaşanırken uzmanlar bu kadar hızlı bir artış beklemiyordu. Altınını şimdi alan mutlu, almayan bin pişman olacak. Gram altında 3 bin TL beklentisi yerini 5 bin TL beklentisine bıraktı. İşte altının 2024 yılında gidişatı ve piyasa değerlendirmeleri… Özellikle altın ağırlıklı yatırım yapmayı tercih eden vatandaşlar büyük bir bocalama yaşıyor. Bir anda gram altın fiyatı […]