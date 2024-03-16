EYT Sürprizi! Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarına Müjdeli Haber

Staj ve çıraklık mağdurlarına seçim öncesi müjde geldi. EYT sürprizi yolda. Erken emeklilik kapısı açılıyor.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları, EYT yasasında kapsam dışı kalmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Bu sebeple de bir süredir mağdurların hak arayışı vardı. Yaklaşık 250 bin EYT mağduru vatandaş erken emeklilik için seçim öncesinde bir düzenleme beklerken, erken emeklilikte ilk müjde geldi. EYT’yi kaçıra staj ve çıraklık mağdurlarına yeni EYT müjdesi geliyor. Seçime kısa süre kala vatandaşın mağduriyeti giderilecek. Peki Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarına erken emeklilik çıkacak mı? Seçim öncesi erken emeklilik düzenlemesi gelir mi?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olarak AK Parti tarafından yapılan son dakika açıklaması, milyonlarca çalışanı sevince boğdu. Özellikle 8 Eylül 1999 ve öncesinde işe başlayanlar için emeklilik şartlarının yeniden düzenlenmesi, yaş şartının kaldırılmasıyla birlikte 3 milyon kişiye emeklilik yolunun açıldığı belirtildi. Ancak staj ve çıraklık sigortası mağdurları, yapılan düzenlemenin dışında kalmıştı.

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI MAĞDURLARI İÇİN YENİ GELİŞME

Staj ve çıraklık sigortasıyla emeklilik haklarını kaybedenler için müjdeli bir gelişme yaşandı. Bu kişilerin seslerini duyurmak için başlattıkları eylemler ve mitingler sonucunda, konuyla ilgili önemli bir adım atıldı. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu’nun kurulmasıyla, mağdurların hakları için resmi bir platform oluşturuldu.

ERKEN EMEKLİLİK HAKKI YOLDA MI?

SGK Uzmanı İsa Karakaş’ın ifadelerine göre, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına borçlanma yöntemiyle erken emeklilik hakkı verilmesi, SGK sistemine olumlu katkıda bulunacak bir adım olabilir. Doğum ve askerlik borçlanması gibi, staj ve çıraklık sigortası mağdurları da borçlanma yaparak EYT kapsamına girip erken emeklilik hakkı elde edebilecekler.

MAĞDURLARIN BEKLENTİSİ BÜYÜK

Bu gelişme, staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının uzun süredir beklediği bir haber olarak karşılandı. Türkiye genelinde düzenlenen eylemler ve sosyal medya üzerinden yapılan çalışmaların ardından gelen bu ilk resmi adım, mağdurlar arasında büyük bir umut yarattı. Önümüzdeki dönemde, bu düzenlemenin hayata geçirilip geçirilmeyeceği, konuya ilişkin gelişmeler merakla takip ediliyor. Staj ve çıraklık mağdurları özellikle seçim öncesinde bu düzenlemenin hayata geçmesini bekliyor.