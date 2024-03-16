Sıfır Faizli Kredi Kampanyası: 30 Bin TL’ye Varan Fırsatlar

Nakit paraya ihtiyacı olanlar için birçok faizsiz kredi fırsatı var. Mart 24 sonuna kadar devam edecek kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız faizsiz kredi veren bankalar haberimizde…
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararları sonrası bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da yükseldi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde düşük limitli kredi kullanmak isteyen birçok vatandaş ise faizsiz kredi veren bankaları merak ediyor. Mart ayında Birçok banka yeni müşterileri için faizsiz kredi desteği fırsatı tanımlıyor. Peki hangi bankalarda faizsiz kredi var? Mart 2024 faizsiz kredi veren bankalar ve detaylar haberimizde…,
Bankaların kredi faiz oranlarının yüksekliği, vatandaşları alternatif kredi kampanyalarına yönlendiriyor. Bu kapsamda, bazı bankalar yeni müşterilere yönelik sıfır faizli kredi kampanyaları sunuyor. Tek gereklilik ise yeni müşteri olmak. İşte sıfır faizle kredi fırsatı sunan bankalar ve ödeme planları:
QNB Finansbank: Yeni Müşterilere Özel
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Ödeme: 1.666,67 TL
ING Bank: Yeni Müşterilere Faizsiz 5 Bin TL
Kredi Tutarı: 5.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Ödeme: 833 TL
Garanti BBVA: 30.000 TL’ye Varan Faizsiz Kredi
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Ödeme: 1.666,67 TL
Akbank: Müşterilere 0 Faizle 10.000 TL
Kredi Tutarı: 10.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Ödeme: 3.333 TL (20.000 TL için)
Denizbank: 20 Bin TL Faizsiz Kredi
Kredi Tutarı: 20.000 TL
Vade: 6 ay
Aylık Ödeme: 3.333 TL
İş Bankası: 30 Bin TL’ye Varan Faizsiz Nakit Avans
Kredi Tutarı: 10.000 TL (3 ay vade için)
Bu kampanyalar, yüksek faiz oranları nedeniyle kredi kullanmakta zorlanan vatandaşlar için cazip bir alternatif sunuyor. Sıfır faizli kredi fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin, kampanya detaylarını ve şartlarını ilgili bankanın resmi internet sitesinden veya doğrudan şubelerden öğrenmeleri tavsiye edilir. Bu fırsatlar, özellikle yeni müşteriler için, nakit ihtiyaçlarını faiz yükü olmadan karşılamak adına büyük bir avantaj sağlıyor.
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