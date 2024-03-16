Sıfır Faizli Kredi Kampanyası: 30 Bin TL’ye Varan Fırsatlar

Nakit paraya ihtiyacı olanlar için birçok faizsiz kredi fırsatı var. Mart 24 sonuna kadar devam edecek kampanyalardan yararlanmak istiyorsanız faizsiz kredi veren bankalar haberimizde…

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararları sonrası bankaların ihtiyaç kredisi faiz oranları da yükseldi. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde düşük limitli kredi kullanmak isteyen birçok vatandaş ise faizsiz kredi veren bankaları merak ediyor. Mart ayında Birçok banka yeni müşterileri için faizsiz kredi desteği fırsatı tanımlıyor. Peki hangi bankalarda faizsiz kredi var? Mart 2024 faizsiz kredi veren bankalar ve detaylar haberimizde…,

İLGİLİ HABER EYT Sürprizi! Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurlarına Müjdeli Haber

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Bankaların kredi faiz oranlarının yüksekliği, vatandaşları alternatif kredi kampanyalarına yönlendiriyor. Bu kapsamda, bazı bankalar yeni müşterilere yönelik sıfır faizli kredi kampanyaları sunuyor. Tek gereklilik ise yeni müşteri olmak. İşte sıfır faizle kredi fırsatı sunan bankalar ve ödeme planları:

QNB Finansbank: Yeni Müşterilere Özel

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 ay

Aylık Ödeme: 1.666,67 TL

ING Bank: Yeni Müşterilere Faizsiz 5 Bin TL

Kredi Tutarı: 5.000 TL

Vade: 6 ay

Aylık Ödeme: 833 TL

Garanti BBVA: 30.000 TL’ye Varan Faizsiz Kredi

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 ay

Aylık Ödeme: 1.666,67 TL

Akbank: Müşterilere 0 Faizle 10.000 TL

Kredi Tutarı: 10.000 TL

Vade: 6 ay

Aylık Ödeme: 3.333 TL (20.000 TL için)

Denizbank: 20 Bin TL Faizsiz Kredi

Kredi Tutarı: 20.000 TL

Vade: 6 ay

Aylık Ödeme: 3.333 TL

İş Bankası: 30 Bin TL’ye Varan Faizsiz Nakit Avans

Kredi Tutarı: 10.000 TL (3 ay vade için)

FAİZ: 3 AY SONRASI VE 30 BİN TL ÜZERİ TUTARLAR İÇİN FAİZ UYGULANIYOR

Bu kampanyalar, yüksek faiz oranları nedeniyle kredi kullanmakta zorlanan vatandaşlar için cazip bir alternatif sunuyor. Sıfır faizli kredi fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin, kampanya detaylarını ve şartlarını ilgili bankanın resmi internet sitesinden veya doğrudan şubelerden öğrenmeleri tavsiye edilir. Bu fırsatlar, özellikle yeni müşteriler için, nakit ihtiyaçlarını faiz yükü olmadan karşılamak adına büyük bir avantaj sağlıyor.