Evladı askerde olan ailelere 4.800 TL ödeme yatacak! E-Devlet’ten başvurulacak

Evladı askerde olan aileler için sosyal yardım ödemesi yatıyor. 4 bin 800 TL ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet’ten başvuracak. İşte askere gidenlerin ailelerine yapılan devlet desteği detayları…

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ülkemizdeki hanelere birçok destek programı hali hazırda devam ediyor. Hali hazırda devam eden sosyal yardım ödemeleri 2024 yılında zamlı şekilde yatarken yeni destekler de açıklanıyor. Barınma, gıda, giyecek, eşya, yakacak yardımı ve pek çok nakdi desteğin yanı sıra hanede askere giden bir evladın bulunması halinde de haneye destek ödemesi yapılıyor. Peki, askere giden kişinin ailesine devlet desteği ne kadar? Asker ailesine yönelik destek şartları neler? Kimler asker ailesine yapılan destekten yararlanabilir? İşte askere gidenlerin ailesine yapılan devlet desteğine dair ayrıntılar…

ASKERE GİDENLERİN AİLELERİNE DEVLET DESTEĞİ

Devlet, belirli şartlar doğrultusunda hanelerin ihtiyaç duydukları noktalarda destek sunuyor. Bu desteklerden birisi de çocuğu askerde olan vatandaşlara yapılıyor. Ailesiyle beraber yaşayan gençlerin askere alınmasından sonra şartları sağlayan hanelere destek ödemeleri aylık olarak hesaplanıp yatırılıyor. 4 bin 800 TL olarak gerçekleştirilen ödemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sisteminden müracaat sağlayabiliyor.

ASKER AİLELERİNE NAKİT YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evladı askere giden ailelerin başvuru yaparak yararlanabileceği nakdi destek için başvurular kolay ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. İkamete bağlı belediyelerde bulunan SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları) aracılığı ile bizzat giderek başvuru yapılabiliyor. Buna ek olarak asker ailelerine yapılan yardım için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sisteminden de müracaat edebiliyorlar.

Yapılan başvuruların sonuçlanması içinse askere giden bireyin belgesinin Milli Savunma Bakanlığı tarafından sisteme işlenmesi gerekiyor. Askerliğe dair belgenin işlenmesi zaman alabildiği için başvurudan sonra belirli bir süre geçiyor. Başvurunun onaylanıp onaylanmadığına dair SYDV kurumlarından takipte bulunmak gerekebiliyor. Peki, askere gidenlerin aileleri nakdi yardımı nereden alıyor?

ASKER AİLELERİNE NAKİT YARDIMI NEREDEN YATIYOR

Asker ailelerinin yararlanacağı 4 bin 800 TL ödeme 2 ayda bir hesaplara geçiyor. Vatandaşlar kendilerine en yakın PTT şubesinden başvurdukları T.C. kimlik ile nakit desteklerini çekebiliyorlar. PTT hesapları bulunuyor ise PTT ATM’leri üzerinden de yatırılan destek ödemelerini 2 ayda bir alabilirler.

ASKER AİLELERİNE DEVLET DESTEĞİ NE KADAR YATIYOR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sağlanan sosyal yardım programlarından birisi olan “Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı” çerçevesinde eğer evliyse askerin eşi, annesi ya da babası nakdi destek alabiliyor. Asker ailesine para yardımı aylık olarak hesaplanıyor ve 2 ayda bir hesaba aktarılıyor. 6 aylık askerlik döneminde toplamda 4 bin 800 TL yatan nakdi yardım 2 ayda bir 1.600 TL olarak hesaptan çekiliyor. Aylık 800 TL olarak hesaplandığı için 6 ay askerlik yapan bir bireyin ailesi toplamda 4 bin 800 TL yardım almış oluyor.