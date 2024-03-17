Birisi siz olabilirsiniz: Eksik primi olana düzenleme çıktı! 1 milyon 500 vatandaşa erken emeklilik!

1 milyon 500 bine kadar vatandaş erken emeklilikten faydalanacak. Eksik primi olanlara erken emeklilik kapısı açıldı. İşte erken emeklilik detayları…

Ülkemizdeki emeklilik sistemi geçtiğimiz yıl büyük bir hareketlenmeye yaşamaya başladı. Uzun süredir EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesinin yasalaşması bekleniyordu. 8 Eylül 1999 öncesi işe girişi başlamış olan vatandaşların yanı sıra 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı yapılan milyonlarca vatandaş da emeklilikte kendilerine yönelik düzenlemeleri büyük bir heyecanla bekliyor. Bu yıl emekliliğe dair yapılan birçok düzenlemeyle vatandaşlar erken emeklilik için adımların yürürlüğe girmesini merakla bekliyor. Emeklilik reformuna dair gelişmeler sürerken detaylar da gelmeye devam ediyor. İşte erken emeklilikte son gelişmeler…

2024 ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ

2024 yılında erken emeklilik başvurusunda bulunmak isteyen yüz binlerce vatandaş bu konuda detayları araştırıyor. Doğum ve askerlik borçlanması, kısmi emeklilik, malulen emeklilik, engelli vergi indirimiyle emeklilik gibi pek çok erken emeklilik yöntemi bulunuyor. Ancak bunlardan yararlanması mümkün olmayan bazı vatandaşlar ise yeni gelecek düzenlemeleri bekliyor. Peki, erken emeklilik için beklenen düzenlemeler neler?

BAĞ-KUR PRİM İNDİRİMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bağ-Kur’lu vatandaşların emekli olması için gereken prim gün sayısı 9000 gün olarak belirtiliyor. Ancak SGK’lılara uygulandığı şekilde Bağ-Kur’lu da 7200 gün primden yararlanabilmek istiyor. İsteğe bağlı sigorta ödemesiyle emekli olan Bağ-Kur mensupları için geçtiğimiz yıl müjdelenen 1800 gün prim indiriminin hayata geçirilmesi bu nedenle büyük bir heyecanla bekleniyor. Böylelikle 7200 günü tamamlamış olan 1 milyonu aşkın vatandaş emeklilik başvurusunu gerçekleştirebilecek.

Kadınlarda 7200 gün Bağ-Kur çerçevesinde emekli olmak için kabul edilirken erkekler için Bağ-Kur’da prim gün sayısının 9000 güne tamamlanması gerekiyor. Bu da Bağ-Kur’lu kadınlara göre Bağ-Kur’lu erkeklerin 5 yıl daha geç emekli olması anlamına geliyor. 1800 gün prim indiriminin bu sene yürürlüğe girmesi beklenirken vatandaşlar da EYT kapsamında emekli olmanın önünün açılmasını bekliyor. Prim indiriminin Bağ-Kur’lu için uygulanmasıyla eksik olan 1800 gün ve yaş şartı olmadan 8 Eylül 1999 öncesi Bağ-Kur’lu olanlar 5 yıl erken emekli olabilecek.

KİMLER PRİM İNDİRİMİYLE EMEKLİ OLABİLECEK?

Bağ-Kur sigorta türünden yararlanan vatandaşlar içinde prim indiriminden yararlanarak emekli olabilecek kişiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından küçük esnaf olarak açıklanmıştı. Küçük esnaf olarak nitelendirilen vatandaşlar arasında mahalle bakkalı, kuaför, kasap, ayakkabı tamircisi, berber, terzi, manav ve benzeri dükkan sahipleri yer alıyor. Bu çerçevede olan 1 milyondan fazla vatandaş prim indiriminden yararlanabilecek.

Bunlara ek olarak erken emekli olmak adına Bağ-Kur’dan SSK’ya geçerek son 3,5 yıl çalışmaya devam eden vatandaşlar için de Bağ-Kur çerçevesindeki prim indiriminden yararlanarak erken emekli olma hakkı tanınacak. Bu şartları karşılayan vatandaşlar 5 yıl erken emekli olarak daha az prim ödemesi gerçekleştirmiş olacak.