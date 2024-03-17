18 Mart yarın okul var mı? Yarın okullar tatil mi 18 Mart 2024

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 109. yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Çanakkale’de de coşkuyla kutlanacak. Bu özel gün, milli duyguların yüksek olduğu anlamlı bir gün olarak, özellikle Çanakkale’de farklı bir öneme sahip.
Çanakkale Valiliği’nin aldığı kararla, Çanakkale Zaferi’nin 109. yıl dönümünde, Çanakkale il genelindeki tüm okullar 18 Mart 2024 Pazartesi günü için tatil edildi. Bu karar, bölgedeki öğrenciler ve eğitim camiası için sevinçle karşılandı.
18 Mart Pazartesi günü, Çanakkale’de Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilecek. Bu karar, Çanakkale Zaferi’nin ve şehitlerin anısına yapılan törenlere katılımı artırmak ve bu önemli günü anlamına uygun şekilde kutlamak amacıyla alındı.
Çanakkale Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, “18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 109. yıl dönümünün coşkulu kutlanması amacıyla 18 Mart 2024 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecektir” ifadelerine yer verildi. Bu karar, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin bu özel günü daha anlamlı bir şekilde geçirmelerine olanak tanıyacak.
18 Mart, Türkiye genelinde resmi bir tatil günü olmamakla birlikte, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak özel olarak kutlanmakta ve anılmaktadır. Çanakkale’de alınan bu tatil kararı, bölge halkının bu anlamlı günü layıkıyla anmasına imkan sağlayacak.
Bu özel gün vesilesiyle, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman ecdadımıza şükranlarımızı sunuyoruz.
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