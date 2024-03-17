30’lu Yumurta ve 5 Litre Ayçiçek Yağı Fiyatları Düştü! Çılgın İndirim Kaçmaz

Migros Market kampanyaları ile tüketicilerin dikkatini çekmeye hesaplı fiyatları ile de Uğrak yeri olmaya devam ediyor. Ramazan ayının başından bu yana peş peşe indirim kampanyaları ile gündeme gelen ünlü marketler zincirinde bu defa yumurta ve ayçiçek yağı indirimi var. Migros’un bu kampanyasından faydalanmak için 2 gün süreniz var. Bu hesaplı fiyatları kaçırmak istemiyorsanız Migros Sanal Market uygulamasından ya da doğrudan Migros marketlerden alışveriş yapabilirsiniz. Peki Migros 30’lu yumurta fiyatları ne kadar? Migros 5 litre ayçiçek yağı kaç TL?
Migros ramazan ayının başlamasıyla birlikte birçok ürünün fiyatını düşürdü. Ay sonuna kadar devam edecek fiyat sabitleme uygulaması da hala devam ediyor. Migros Money kart ve Migros Money Club Kart sahipleri en ekonomik fiyatlı ürünleri ünlü marketler zincirinde bularak satın alabiliyor. Migros’un yeni kampanyasında öne çıkan 2 ürün ise oldukça dikkat çekiyor. Sadece 2 gün geçerli 30’lu yumurta ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatı kaçırılmaz.
Migros Market Ramazan ayı için yaptığı yeni kampanyasında sepetleri dolduracak ürünleri tüketicilere en ekonomik fiyatlarla sunuyor. Sadece iki gün geçerli yeni indirim kampanyasında 30’lu 15’li yumurtalar ve 5 litre ayçiçek yağı fiyatları dikkat çekiyor.
Yeni Migros indirimleri içinde 30’lu yumurta fiyatları 84,95 TL’ye gerilerken 15’li yumurta fiyatları ise 44,95 TL Fiyat etiketi ile raflarda yerini aldı.
Migros indirim kampanyasında 5 litre Komili ayçiçek yağı ise 215 TL’den sizlerle buluşuyor. Büyük indirim kampanyasını kaçırmak istemiyorsanız acele edin çünkü Migros’un indirimli ürünleri stoklarla sınırlı.
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