48 50 55 yaşında emekli olabilirsiniz! 2000 2008 SSK BAĞ-KUR girişi olana erken emeklilik onaylandı

EYT düzenlemesini kaçıran, yeni erken emeklilik fırsatları bekleyenler için haber var. 2000 2008 SSK Bağkur girişi olanlar için haber geldi. EYT’de kapsam dışında kalanlar için alternatif emeklilik imkanı geldi. 48 50 55 yaşında emekli olmak artık mümkün. İşte yeni erken emeklilik fırsatları ve detaylar…
Erken emeklilik, milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle EYT’yi kaçıranlar, yeni emeklilik düzenlemelerinin TBMM’den geçeceği tarihi heyecanla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak önümüzdeki günlerde emeklilik sisteminin sil baştan değişeceğini dile getirmişti. EYT’de kapsam dışı kalan milyonlarca vatandaş ise yeni emeklilik sistemi hayata geçmeden önce farklı alternatifleri değerlendirmek ve erken emeklilik hakkını elde etmek istiyor. Güzel haber ise 2000 2008 SSK Bağkur girişi olanlar için geldi. Artık o kişilere 48 50 55 yaşında emeklilik hakkı verilecek. İşte yeni erken emeklilik fırsatları ve detaylar…
Erken emeklilik bekleyenler için yeni yaştan ve esnek emeklilik imkanları belli oldu. SGK giriş tarihine göre değişen emeklilik şartları ise şu şekilde:
1000 gün prim ödeyenler, 48 yaşında,
1500 gün prim ödeyenler, 50 yaşında,
1800 gün prim ödeyenler ise, 55 yaşında emekli olabilecekler.
Yeni erken emeklilik düzenlemeleri ile 2000 2008 SSK Bağkur girişi olanlar emeklilik yolunda önemli avantajlara sahip oluyor. Ancak özellikle Bağ-Kurlular ve kadınlar için de TBMM’de bekleyen yeni düzenlemeler var. Bağ-Kurlulara prim indirimi ve ev hanımlarına prim desteği düzenlemelerinin de önümüzdeki günlerde TBMM’de kabul edilmesi bekleniyor. Böylece Bağ-Kurlular 5 yıl erken emeklilik şansına da sahip olacak. Yine ev hanımları da hem devletten prim desteği alacak hem de çocuk sayısı ve evlilik süresine göre daha erken yaşta emeklilik hakkını yakalayacak.
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