Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

48 50 55 yaşında emekli olabilirsiniz! 2000 2008 SSK BAĞ-KUR girişi olana erken emeklilik onaylandı

Yayınlanma:
ABONE OL

Erken emeklilik bekleyen SSK Bağ kurlular için sürpriz haber geldi. 2000 2008 SSK BAĞ-KUR girişi olanlar için artık 48 50 55 yaşında emeklilik çıkıyor. İşte detaylar…

EYT düzenlemesini kaçıran, yeni erken emeklilik fırsatları bekleyenler için haber var. 2000 2008 SSK Bağkur girişi olanlar için haber geldi. EYT’de kapsam dışında kalanlar için alternatif emeklilik imkanı geldi. 48 50 55 yaşında emekli olmak artık mümkün. İşte yeni erken emeklilik fırsatları ve detaylar…

Erken emeklilik, milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen düzenlemelerden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle EYT’yi kaçıranlar, yeni emeklilik düzenlemelerinin TBMM’den geçeceği tarihi heyecanla takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak önümüzdeki günlerde emeklilik sisteminin sil baştan değişeceğini dile getirmişti. EYT’de kapsam dışı kalan milyonlarca vatandaş ise yeni emeklilik sistemi hayata geçmeden önce farklı alternatifleri değerlendirmek ve erken emeklilik hakkını elde etmek istiyor. Güzel haber ise 2000 2008 SSK Bağkur girişi olanlar için geldi. Artık o kişilere 48 50 55 yaşında emeklilik hakkı verilecek. İşte yeni erken emeklilik fırsatları ve detaylar…

SGK GİRİŞİNE GÖRE YENİ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATLARI

Erken emeklilik bekleyenler için yeni yaştan ve esnek emeklilik imkanları belli oldu. SGK giriş tarihine göre değişen emeklilik şartları ise şu şekilde:

İLGİLİ HABER 2 Milyon TL Verilecek! Devlet Destekli 120 Ay Vadeli Konut Kredisi Vakıfbank’tan Geldi

1000 gün prim ödeyenler, 48 yaşında,

1500 gün prim ödeyenler, 50 yaşında,

1800 gün prim ödeyenler ise, 55 yaşında emekli olabilecekler.

ERKEN EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yeni erken emeklilik düzenlemeleri ile 2000 2008 SSK Bağkur girişi olanlar emeklilik yolunda önemli avantajlara sahip oluyor. Ancak özellikle Bağ-Kurlular ve kadınlar için de TBMM’de bekleyen yeni düzenlemeler var. Bağ-Kurlulara prim indirimi ve ev hanımlarına prim desteği düzenlemelerinin de önümüzdeki günlerde TBMM’de kabul edilmesi bekleniyor. Böylece Bağ-Kurlular 5 yıl erken emeklilik şansına da sahip olacak. Yine ev hanımları da hem devletten prim desteği alacak hem de çocuk sayısı ve evlilik süresine göre daha erken yaşta emeklilik hakkını yakalayacak.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
25 Temmuz 2024
Asgari Ücrete 2. Zam Açıklaması TBMM’den Geldi! Ağustos’ta Yeni Asgari Ücret Zammı Sürprizi

Asgari ücretle milyonlarca çalışanın beklediği ara zam haberi TBMM tarafından verildi. Son dakika açıklamasına göre asgari ücrete 2. Zam Ağustos’ta gelecek. Yeni asgari ücret için tarih ve rakam verildi. Türkiye’deki yaklaşık 8 Milyon asgari ücretle çalışan aradan bekliyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmeyeceği hükümet tarafından sık sık açıklansa da umutlar hala devam ediyor. Temmuz […]

Ekonomi
25 Temmuz 2024
Temmuz Ayının Son Maaş Zammı Müjdesi! En Düşük İşçi Maaşı 37 Bin TL’ye Yükseldi

İşçilere müjde geldi. Temmuz ayının son günlerinde açıklama yapıldı. En düşük işçi maaşı 37 bin TL’ye yükseldi. Memur ve emekli maaş zammı sürecinin tamamlanması ile birlikte gözler asgari ücret zammına çevrilmişti. Ancak hükümet Bu yıl asgari ücrete zam yapılmayacağını duyurdu. Birçok işveren kendi inisiyatifleri doğrultusunda zam kararları almaya başlarken yeni Müjdeli Haber geldi. Temmuz ayının […]

Ekonomi
25 Temmuz 2024
Çalışan çalışmayan fark etmez! PTT’den tüm annelere 3700 TL nakit destek var

PTT’den çalışan çalışmayan tüm annelere nakit destek ödemesi başlıyor. Annelere 3.700 TL’lik nakit destek ödemesinin şartları belli oldu. PTT’den anneleri sevindirecek Haber geldi. Annelere nakit destek ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan yeni nakit destek kampanyası kapsamında çalışan çalışmayan tüm anneler başvuru yapmaları durumunda 3.700 TL’lik destek ödemesi alabilecek. Annelere verilecek yeni […]

Ekonomi
25 Temmuz 2024
4A, 4B ve 4C emekli maaşları tekrar artacak! Emekliye YENİ REFAH PAYI ZAMMI onaylandı

Emekliye müjde geldi. 4A, 4B ve 4C emekli maaşları yeniden artacak. Refah payı zammı için tarih açıklandı. 4A, 4B ve 4C emekli maaşları için tekrar zam kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde yapılan yüzde 24.73 zam sonrası en düşük emekli maaşı da 12.500 TL’ye yükselmişti. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklinin yüzünü güldürecek yeni zam haberini de verdi. […]

Tüm Türkiye’ye 26 Temmuz Cuma Uyarısı! Yarın 06.30’da Başlayacak: Herkes Teyakkuza Geçsin

Ankara, Bolu Karabük ve Çankırı DİKKAT! Bu Akşam Saatlerinde Geliyor

Çiçeği burnunda anne Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer’i takipten çıktı

Fenerbahçe Youssef En-Nesyri transferini resmen duyurdu

İstanbul’da toplu taşımaya yüzde 13 zam geldi

Dilan Polat yine tahliye olamadı