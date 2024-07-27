Yeni zam! Tüm emeklilere sevindirici haber 19.00’da geldi

Son dakika haberi… Temmuz ayında zamlı maaşlarını almaya başlayan emekliler için sürpriz haber az önce geldi. Emekli maaşları tekrar değişiyor. Ünlü SGK uzmanı, milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika haberini verdi. Emekliler yeni rakama çok sevinecek. Peki emekli maaşlarına ne zaman ek zam gelecek? Emeklilere ilave zam var mı? İşte emekliler için son dakika haberi…
Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 49,25 oranındaki zam, kök aylığı 6 bin 700 TL ve altında olan emeklilere yansımadı. Temmuz ayında yapılan düzenlemelerle en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye çıkarılsa da birçok emekli hala açlık sınırının altında maaş alıyor.
Emekliler, Ocak ayında yapılan yüzde 49,25 oranındaki zammın ardından kök maaşlarının düşük olması nedeniyle yeterli fayda sağlayamadılar. Aynı durumun Temmuz ayında da yaşanmasından endişe eden emekliler, kök maaşlarında düzenleme talep ettiler. İktidar, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkarsa da pek çok emekli hala açlık sınırının altında kalıyor. İşte detaylar…
Ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25 oranındaki zam, kök maaşı 6 bin 700 TL ve altında olan emeklilere yansımadı. Bu nedenle, en düşük emekli maaşı 10 bin TL’de kaldı ve birçok emekli beklediği artışı alamadı. Bu durum, emekliler arasında büyük bir hayal kırıklığına yol açtı.
Temmuz ayında, emeklilerin taleplerini dikkate alan iktidar, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkardı. Ancak bu düzenleme, açlık sınırının 19 bin TL olduğu bir ortamda yeterli olmadı ve birçok emeklinin maaşı hala açlık sınırının altında kaldı. Bu durum, emekliler arasında tekrar bir memnuniyetsizlik yarattı.
SGK Uzmanı Çetin Ateş, Ocak ayında yapılacak olan zam planını açıkladı. Ateş, “Bana göre yıl sonuna kadar enflasyon yüzde 12 çıkar. 12 bin TL’yi ise 14 bin TL yapacaklar. Enflasyon farkı da yüzde 12 olacak” dedi. Bu açıklama, emeklilerin Ocak ayında da umdukları artışı alamayacakları endişesini artırdı.
Emekliler, kök maaşlarında yapılacak bir düzenleme ile maaşlarının enflasyon karşısında korunmasını ve yaşam standartlarının yükseltilmesini talep ediyorlar. Özellikle, kök maaşların artırılması ve zamların daha adil bir şekilde dağıtılması gerektiğini belirtiyorlar.
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