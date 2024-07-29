‎SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu Emekliye 24 Bin TL Ödeme Yatacak! Zamla Birlikte Ek İkramiye Jesti

Milyonlarca emekli vatandaş için Temmuz ayında gelen peş peşe sevindirici haberlere bir yenisi daha eklendi. SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisine ek zam sonrası bir jest de bankalardan geldi. Maaş promosyonu miktarlarında artış var. Emekli maaşı alanlar için verilen promosyon miktarları güncelleniyor. Maaşını o bankaya taşıyan emekliler, tam 24 bin TL’ye kadar promosyon desteği alma şansına sahip olacak. Üstelik ek koşulları yerine getirenler için bu miktar daha da artabilir. İşte yeni emekli promosyonu fırsatları…
Emekli promosyon ücretleri, Temmuz ayında yapılan emekli maaş zammı sonrasında artmaya devam ediyor. SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisi ve emeklilerin hak sahipleri için bankalarda bir çok promosyon fırsatı yer alırken aynı zamanda ekstra kampanyalar da bulunuyor. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte bankaların güncel emekli promosyon kampanyaları ve en yüksek promosyon veren bankalar listesi…
Emekli maaşlarına ek olarak bankalar tarafından sunulan promosyonlar, emekliler için önemli bir ek gelir kaynağı haline geldi. İşte bankaların 10.000 liranın altı, 10.000-14.999 lira arası, 15.000-19.999 lira arası ve 20.000 lira ve üzeri aylıklar için ödediği promosyon tutarları ve emeklilere yönelik kampanyaları:
AKBANK
Promosyon Tutarları: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL
Ek Kampanya: Her otomatik fatura talimatına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip para imkanı.
ALBARAKA TÜRK
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
Ek Kampanya: 2 otomatik fatura ödeme talimatına 1.000 TL, emekli yakınını getirene her kişi için 500 TL, toplamda en çok 3.000 TL ek ödül.
DENİZBANK
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
FİBABANKA
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
GARANTİ BBVA
Promosyon Tutarları: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL
HALKBANK
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
ING
Promosyon Tutarları: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL
Ek Kampanya: 3 adet ve üzerinde verilecek her otomatik fatura talimatına 600 TL, toplamda en fazla 3.000 TL.
İŞ BANKASI
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
ŞEKERBANK
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
QNB FİNANSBANK
Promosyon Tutarları: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL
Ek Kampanya: CardFinans Emekli kredi kartı sahiplerine market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 TL’ye varan indirim.
TEB
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
TÜRKİYE FİNANS
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
Ek Kampanya: Emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 TL, toplamda en çok 2.500 TL.
YAPI KREDİ
Promosyon Tutarları: 6.250, 10.000, 12.500, 15.000 TL
Ek Kampanya: 2 yeni fatura talimatına 1.500 TL, kredi kartıyla 1.000 TL harcamaya 1.000 TL, 60 gün içinde mobil uygulama kullanana 500 TL ek ödül.
ZİRAAT BANKASI
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
ZİRAAT KATILIM
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
VAKIFBANK
Promosyon Tutarları: 5.000, 8.000, 10.000, 12.000 TL
Ek Kampanya: Maaşını bankaya taşıyıp emekli bankomat ve kredi kartıyla harcama yapanlara toplamda aylık 1.000 TL, 12 ayda 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı.
Bunun yanı sıra bazı bankalarda emeklilerden ek koşullar da isteniyor. Ancak bu ek koşulları yerine getiren emeklilere bankaların verdiği ek ödemeler de artıyor. Yani emekliler bankalardan ekstra ödemeler alma imkanına da sahip oluyor.
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