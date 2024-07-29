İsrail Dışişleri Bakanından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Küstah Tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Karabağ’a ve Libya’ya nasıl girdiysek aynısını yaparız” şeklindeki açıklamaları, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan’ı Saddam Hüseyin’e benzeterek tehdit etti. İşte detaylar…
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz nasıl Karabağ’a girdiysek, nasıl Libya’ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.” sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. Bu açıklama, İsrail’de büyük yankı uyandırdı ve İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın sert tepkisiyle karşılaştı. Katz, sosyal medya platformu X üzerinden Erdoğan’ı hedef alan bir paylaşımda bulundu.
İsrail gazetesi Haaretz’in haberine göre, Katz, paylaşımında Erdoğan’ı Saddam Hüseyin’e benzeterek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye lideri, İsrail’i işgal etmekle tehdit ediyor. Erdoğan, Saddam Hüseyin’in izinden gidiyor ve İsrail’e saldırmakla tehdit ediyor. Erdoğan, Saddam Hüseyin’in başına gelenleri ve nasıl sona erdiğini hatırlamalı.”
Erdoğan’ın açıklamaları ve Katz’ın tepkisi, uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Türkiye ve İsrail arasındaki gerilimi daha da tırmandıran bu açıklamalar, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği konusunda endişelere yol açtı.
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