Emekliye 2’Lİ MÜJDE Hayırlı Olsun! Hem Seyyanen Zam Hem İntibak Zammı Geliyor

Tüm emeklilere çifte müjde geldi. Hem seyyanen zam hem intibak zammı bir arada geliyor. İşte detaylar…

Milyonlarca emekli için sürpriz haber var. Çifte müjde bu sabah açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine hem seyyanen zam hem de intibak zammı geliyor. SGK uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarında yapılacak olan yeni artışları ve emekliye yönelik yeni düzenlemeleri tek tek anlattı. İşte emekliyi bekleyen ek zam fırsatları ve ilave zam tarihleri…

Emekli maaşlarındaki hakkaniyet için SGK Uzmanı Emin Yılmaz, intibak yasası ve seyyanen zam üzerinde durdu. Yılmaz, emeklilerin daha adil maaşlar alabilmesi için bu düzenlemelerin gerekli olduğunu vurguladı.

EMEKLİYE İLAVE ZAM AÇIKLAMASI

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli maaş zammı belli oldu. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olarak belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73 oranında zam yapılmıştı. Ancak yapılan zam, emeklileri tatmin etmedi. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşlarındaki hakkaniyetin sağlanması için intibak yasası ve seyyanen zam gibi çözümler üzerinde durdu. İşte detaylar…

ZAM ORANLARI VE EMEKLİLERİN TEPKİSİ

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 olarak belirlenmişti. Bu oran doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 24,73, memur emeklileri ise yüzde 19,31 oranında zam aldı. Ancak, 8 bin 23 TL ve altında kök aylığı alan 1.8 milyon emekli, bu zamlardan yeterince faydalanamadı. Hükümet, en düşük emekli maaşını 12 bin 500 TL’ye çıkararak bu sorunu çözmeye çalıştı. Ancak pek çok emekli, maaşlarının 20 bin TL’ye yaklaşan açlık sınırı karşısında yetersiz olduğunu belirtti.

SGK UZMANI EMİN YILMAZ’IN DEĞERLENDİRMESİ

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında emekli maaşlarındaki hakkaniyeti sağlamak için yapılması gerekenleri açıkladı. Yılmaz, “Gerçek reel enflasyon daha yüksek hesaplanırsa, emeklilerimiz daha hakkaniyetli maaş alabilir. Bana göre, intibak yasası ve aylık bağlama oranlarının daha yüksek belirlenmesi gereklidir. Ayrıca, seyyanen zam artışı da bir çözüm olabilir” dedi.

İNTİBAK YASASI VE SEYYANEN ZAM

İntibak yasası, emekli maaşlarının yeniden düzenlenerek daha adil hale getirilmesini amaçlıyor. Bu yasa, özellikle farklı dönemlerde emekli olan kişilerin maaşları arasındaki adaletsizlikleri gidermeyi hedefliyor. Seyyanen zam ise, belirli bir miktarın tüm emeklilere eşit olarak eklenmesi anlamına geliyor. Bu düzenlemeler, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek için önemli adımlar olarak görülüyor.

EMEKLİLER İLAVE ZAM BEKLİYOR

Emekliler, maaşlarının açlık sınırı karşısında değersiz kalmaması için hükümetten yeni adımlar bekliyor. Yeni reform paketi ile birlikte intibak yasası ve seyyanen zam gibi düzenlemelerin gündeme gelmesi, emekliler için umut verici bir gelişme olabilir.