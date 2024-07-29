Kenan Işık’tan acı haber: Yıllardır komadaydı

Son dakika haberi… Kenan Işık’tan acı haber geldi. Geçirdiği beyin kanaması sonucunda uzun yıllardır komada olan Kenan Işık hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Kenan Işık, uzun yıllar önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmış ve komaya girmişti. 2014 yılından bu yana komda olan ve hakkında bir çok defa ölüm haberleri çıkan usta sanatçıdan acı haber geldi. Kenan Işık hayatını kaybetti.