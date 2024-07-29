Tüm Türkiye İçin Uyarı Yapıldı: Bugün 12.30’da Başlayacak Tam 31 Gün Sürecek

Son dakika haberi… Tüm Türkiye için yeni uyarı yapıldı. “Eyyam-ı Bahur” sıcakları geliyor. Tam 31 gün boyunca devam edecek.

Son dakika haberi… Tüm Türkiye rahat nefes almayı beklerken yeni haber geldi. Tam 31 gün sürecek yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Hem Meteoroloji’den hem de uzmanlardan peş peşe uyarılar yapıldı. Bugünden itibaren “Eyyam-ı Bahur” sıcakları başlıyor. Sıcak hava sevmeyenler yandı. İşte detaylar…

Son günlerde Türkiye’de “Eyyam-ı Bahur” sıcaklarının geleceğine yönelik yayınlar yapılmaya başlandı. Ancak, meteoroloji uzmanları bu sıcaklıkların aşırı derecede olmayacağını belirtiyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini ifade etti. İşte detaylar…

ORHAN ŞEN’İN AÇIKLAMALARI

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Pazar Haziran Temmuz aylarındaki aşırı sıcaklardan daha düşük sıcaklık periyoduna giriyoruz. Sıcaklıklar ortalamada. Önümüzdeki günlerde Marmara dahil İç, Kuzey ve doğu anadoluda aşırı sıcaklık görünmüyor. Güney iç Ege ve Güney doğuda 2 aydır devam eden sıcaklara devam.” ifadelerini kullandı.

İşte Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’in o paylaşımı:

BÖLGESEL SICAKLIK DURUMLARI

Marmara, İç, Kuzey ve Doğu Anadolu: Bu bölgelerde aşırı sıcaklık beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Güney İç Ege ve Güneydoğu Anadolu: Bu bölgelerde ise son 2 aydır devam eden sıcaklıkların devam edeceği öngörülüyor.

“EYYAM-I BAHUR” NEDİR?

“Eyyam-ı Bahur” sıcakları, yılın en sıcak günlerini ifade eder ve genellikle Temmuz sonu ile Ağustos başı arasında yaşanır. Bu dönemde sıcaklıklar oldukça yüksek olur ve özellikle tarım, sağlık ve günlük yaşam üzerinde önemli etkileri olabilir. Ancak, bu yıl meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre, beklenen sıcaklıklar aşırı derecede olmayacak.