Asgari Ücret Zammı İçin Yeni Tarih! 1 Eylül’de Değişecek

Son dakika haberi… Asgari ücrete ara zam bekleyenler için yeni tarih geldi. Son iddiaya göre asgari ücret Eylül ayında değişiyor.

Asgari ücrete ara zam tartışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çalışanlar Temmuz ayında zam bekliyordu ancak beklenen olmadı. Asgari ücrete ikinci bir zam yapılmazken yeni iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor. Asgari ücrete ara zam tarihi verildi. Son dakika haberi Az önce geldiği. Peki asgari ücrete yeni zam ne zaman gelecek?

Temmuz 2024 maaş zamları süreci tamamlandı. Emekli ve memurun maaş zammının yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, sosyal yardım alanlar artık Zamlı maaş alacak. Ancak asgari ücret zammı ile ilgili çağrılar devam ediyor. Ocak 2024 itibarıyla yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlenmiş ve ara zam yapılmayacağı açıklanmıştı. Ancak Asgari ücretli çalışanlar ise yeni zam yapılması için hükümete çağrılarına devam ediyor. Çünkü asgari ücret açlık sınırının altında kalmış durumda ve bu nedenle milyonlarca çalışan geçim sıkıntısı yaşıyor. Peki asgari ücrete yeni zam var mı? Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN YENİ İDDİA

Temmuz ayında beklenen asgari ücret zammı yapılmamıştı. Milyonlarca çalışan zor günler geçirirken bir yandan da birçok büyük şirketin Devlete vergi ödemediği ya da çok az ödediği ortaya çıkmıştı. Çalışanların yaşadığı için sıkıntısının yanından ciddi gelirleri olan şirketlerin vergi kaçırması tepki çekerken asgari ücret için yeni iddialar da gündemde.

Son gelen iddialara göre asgari ücrete ara zam gelecek. Sosyal Güvenlik uzmanları ara Zam konusunda tarihte vermeye devam ediyor. Milyonlarca çalışanı heyecanlandıran son iddia ortaya çıktı.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TARİHİ VERİLDİ

Sosyal Güvenlik uzmanlarının iddialarına göre asgari ücrete ara zam Eylül ayında yapılacak. Asgari ücret tespit Komisyonu toplantılarının ağustos ayının son haftasında yapılacağı ve 1 Eylül’den itibaren geçerli yeni asgari ücretin belirleneceği konuşuluyor. Enflasyonun Eylül ayından itibaren ciddi bir düşüş ivmesine gireceği tahmin edilirken asgari ücret zammı içinde yeni bir fırsatın ortaya çıkacağı öne sürülüyor.

YÜZDE 25 ARA ZAM İDDİASI

Gelen son iddialar ise asgari ücrete yüzde 25 oranında zam geleceği yönünde. Ancak hükümetten bu yönde kesin bir açıklama yapılmadı. Yani şu anda 1 Eylül’de beklenen yeni asgari ücret zammı SGK uzmanlarının tahmininden ibaret. Kesin açıklamanın ise ağustos ayının ortalarında yapılması bekleniyor.