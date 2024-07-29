Arda Güler Behzat Ç.’de Oynamış! Görüntüleri İlk Kez Çıktı

Spor 24 Temmuz 2024

Sezonun en iddialı takımlarından biri olan Fenerbahçe, Casemiro ve Kovacic için sefere başladı. Spor Sayfa’da yer alan habere göre, Fenerbahçe’de Mourinho’nun ilk isteği Casemiro! Ancak Casemiro transeri oldukça zor bir transfer. Manchester United kulübünden haftalık 350 bin Sterlin kazanan yıldız ismin yıllık maaşı net 18.2 milyon Sterline geliyor. İLGİLİ HABER Barış Alper Yılmaz’a 30 milyon […]