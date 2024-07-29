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Arda Güler Behzat Ç.’de Oynamış! Görüntüleri İlk Kez Çıktı

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Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler’in daha önce hiç bilinmeyen bir yönü daha ortaya çıktı. Genç yıldız meğer yıllar önce Behzat Ç. filminde oynamış.

Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler’in yıllar öncesine ait görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Genç futbolcu yıllar önce yayınlanan Behzat Ç. filminde rol almış.

O GÖRÜNTÜLER İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

Genç yıldız Arda Güler’in yıllar önce Behzat Ç. filminde rol aldığı ortaya çıktı. 19 yaşındaki milli futbolcu, henüz çocukken rol aldığı filmde de yine futbol oynuyor. Görüntüler kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine otururken, defalarca paylaşıldı ve çok sayıda da yorum yapıldı.

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