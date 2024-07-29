9 Ağustos’ta Geliyor! Tüm Türkiye Hazır Olsun: Allah Sonumuzu Hayır Eylesin

Son dakika haberine göre Türkiye’ye 9 Ağustos’ta yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Üstelik bu defa çok sert vuracak. Tüm Türkiye eve kapanmaya hazır olsun.

Türkiye için yaz ayları oldukça sert geçiyor. Peş peşe sıcaklık rekorları kırılırken aynı zamanda yeni uyarılar da geliyor. Hem Meteoroloji hem de Meteorolojik kaynaklardan dikkat çeken yeni tarih verildi. 9 Ağustos’ta ülkemize Arabistan üzerinden çok sert bir sıcak hava dalgası gelecek. Hatta bu tarihte evden çıkmak bile mümkün olmayacak. İşte son dakika yeni hava durumu tahminleri…

Meteorolojik kaynaklardan gelen yeni son dakika uyarısı herkesi endişelendirdi. Arabistan üzerinden yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Tarih verildi, ‘hazırlıklı olun’ denildi. Yeni sıcak hava dalgası adeta kasıp kavuracak, evden çıkmak bile imkansız olacak. İşte yeni hava durumu ve yüksek sıcaklık uyarıları…

TÜM TÜRKİYE 9-10 AĞUSTOS TARİHLERİNE HAZIR OLSUN

X üzerinden meteorolojik yayınlar yapan Sibirya Kaplanı isimli hesap önümüzdeki günlerde Türkiye’de yaşanacak yeni hava olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Özellikle 9-10 Ağustos tarihlerine dikkat çeken hesap Afrika Merkezinden bile sıcak bir havanın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

İşte o paylaşım:

“9-10 Ağustosdan itibaren Afrika Merkezinden Bile sıcak Hava Basra Yolu İle Malesef Türkiyede,Balkanlar ve Kırım hattıda sıcak hava etkisinde olacak,Yeşiller Renkler serin Havaları gösterir Orta ve Kuzey Avrupada Nefis serinlik,Bizde ise ,Kahverengi ve Beyaza çalan yerler ise sıcak havanın Kudurtacağı yerler Allah sonumumuzu Hayır eylesin”