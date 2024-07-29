Son 3 Gün! Devlet Destekli 200 Bin TL FAİZSİZ KREDİ Verilecek

Devlet destekli faizsiz kredi fırsatı son dakika açıklandı. 3 gün içinde başvuru yapan tam 200 bin TL sıfır faizli kredi alabilecek.

Acil paraya ihtiyacı olan, taşıt ya da konut almak isteyenler için son dönemlerde yüksek kredi faiz oranları büyük bir sorun oluşturuyor. O nedenle de sık sık devlet destekli kredi fırsatları ya da faizsiz kredi kampanyaları yakından takip ediliyor. Nakit para arayanlara özel yeni kampanya başladı. Sıfır faizli ve devlet destekli tam 200 bin TL verilecek. Ancak başvuru yapmak isteyenler acele etsin. Çünkü sadece 3 gün süreniz var.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından alınan faiz artışı kararları son 3 ayda yerini sabit faize bıraktı. Ancak aylardır devam eden faiz artışları nedeniyle bankaların kredi faiz oranları çok yüksek. O nedenle nakit ihtiyacı olan, taşıt ya da konut almak isteyen vatandaşlar kredi kullanmakta zorluk çekiyor. Çünkü yüksek faiz oranları hem kredi maliyetini hem de geri ödemeyi arttırıyor. Özellikle taşıt almayı düşünenler için özel bir kampanya bugün itibariyle başladı. Sıfır faizli tam 200 bin TL taşıt kredisi verilecek. Başvuru yapmak isteyenler elini çabuk tutsun. Yeni kredi kampanyası sadece 3 gün sürecek. İşte şartlar ve detaylar…

YENİ FAİZSİZ KREDİ KAMPANYASI BAŞLADI

Merkez Bankası’nın parasal sıkılaşma politikası sonrası bankaların kredi faiz oranlarında yaşanan artış, taşıt kredisi çekmeyi zorlaştırmıştı. Ancak Citroen, taşıt kredisi çekmek isteyenler için müjde verdi: Faizsiz kredi kampanyası başladı!

Merkez Bankası’nın uygulamaya koyduğu parasal sıkılaşma politikası, bankaların kredi faiz oranlarını yükseltmiş ve kredi çekmeyi oldukça zor hale getirmişti. Bu süreçte araba sahibi olmak isteyenler için sevindirici haber Citroen’den geldi. Citroen, taşıt kredisi çekmek isteyenlere faizsiz kredi kampanyası başlattı. İşte detaylar…

CİTROEN’İN KREDİ KAMPANYALARI

Citroen, çeşitli araç modelleri için cazip faizsiz kredi seçenekleri sunuyor. Kampanyalar şu şekilde sıralandı:

Citroën Ami: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz.

Citroën C4: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz.

Citroën Elektrikli Ë-C4 ve Ë-C4 X: 180.000 TL 12 ay %0 faiz veya 300.000 TL 12 ay %1,99 faiz.

Citroën C4 X: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz.

Citroën C5 Aircross Shine Bold ve E-Series: 250.000 TL 12 ay %1,99 faiz.

Yeni Citroën Berlingo: 200.000 TL 12 ay %0 faiz.

Yeni Citroën Berlingo Van: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz.

Yeni Jumpy Spacetourer: 200.000 TL 12 ay %0 faiz.

Yeni Jumpy Van: 120.000 TL 12 ay %0 faiz veya 200.000 TL 12 ay %1,99 faiz.

Yeni Citroën Jumper: 250.000 TL 12 ay %0 faiz.

BAŞVURU DETAYLARI

Kampanyalardan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 31 Temmuz 2024 olarak belirlendi. Geri sayım başlamış durumda ve başvurusu onaylanan kişiler, isterlerse faizsiz kredi, isterlerse de %1,99 faiz oranı ile daha yüksek limitli nakit para desteği alabilecekler. Kredi başvuruları, Citroen satış bayileri üzerinden yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN SON 3 GÜN

Citroen’in sunduğu bu cazip kredi kampanyaları, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle bankaların yüksek faiz oranlarıyla kredi çekmenin zorlaştığı bu dönemde, faizsiz kredi seçeneği büyük ilgi görüyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz 2024 tarihine kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor.