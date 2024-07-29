Kenan Işık’ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu! Ünlü İsimlerden Taziye Mesajları Yağdı

Usta oyuncu, tiyatrocu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıl süren koma sürecinin ardından vefat etti. Kenan Işık’ın ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Ünlü isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Usta oyuncu Kenan Işık, 10 yıl önce beyin kanaması geçirmiş ve ardından bitkisel hayata girmişti. Sevenleri ve ailesi 10 yıldır Kenan Işık’tan güzel bir haber gelmesini beklerken bugün acı haber verildi. Keenan Işık, hayatını kaybetti. Usta ismin ölümü sanat dünyasını da yasa boğdu. Kenan Işık hakkında sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, her bir kelime boğazları düğüm düğüm etti. İşte ünlü isimlerin Kenan Işık’ın vefatının ardından yayınladıkları taziye mesajları…

Gülben Ergen:

‘Dev Çınarım Kenan Işık…

Dadı’da iki yılımız geçti.

Bir gün birbirimize sesimiz yükselmedi, bir gün bir insanı kırdığını görmedim.

Nice günler, geceler, uzun saatler, provalar, bayramları sette birlikte yaşadık.

Öyle saygın, öyle donanımlı, öyle dolu ve değerli bir kişiliği vardı ki…

Onsuz geçen on koca yılı hep gözlerini açar mı, sesini duyar mıyız umuduyla yaşadım.

Değerli evlatları, değerli eşi ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum.

Ömer Bey’im

Kenan Bey’im

Ustam

Hocam

Yol arkadaşım mekanın cennet olsun.

Gittiğin yerde buluşmak, kavuşmak, orada tekrar gülmek üzere…’

“Seni güldürebilmeyi ağır bir acıyla daha fazla özleyeceğim. Seni ve iş terbiyeni, nezaketini, prensiplerini örnek almaya devam edeceğim. Gülben – Melek Dadı”

Ali Sunal:

‘Mekanın cennet olsun canım Sayın Bakanım. Şu karede olduğum için o kadar şanslıyımki… sana doyamadık Kenan abicim iyi ki tanımışım, dertleşmişim, şakalaşmışım, sahne paylaşmışım nur içinde yat #KenanIşık’

Nilgün Belgün:

‘Çok üzgünüm…

Kenan Işık değerli bir Tiyatro adamıydı.1995 yılında “MATRUŞKA” adlı Hadi Çaman’la oynadığımız iki kişilik oyunumuzun şahane yönetmeniydi.Hiç unutmuyorum Oyunun ilk gecesi kulis aynama şöyle bir yazı yazmıştı;

“Tiyatro çilekeş bir iştir.Siz çile çektikçe güzelleştiniz”

Çok zarif kibar kaliteli ve değerli bir aktör ve yönetmendi…

Canım Kenan Işık ruhunuz şad mekanınız cennet olsun🙏🌹’

Armağan Çağlayan:

‘Kenan Bey… Kim Beşyüz Milyar Ister’in efsane sunucusu , Dadı’nın efsane oyuncusu. Çok uzun yıllar birlikte çalıştık. Sette görebileceğiniz en efendi, en saygılı insanlardandı. Hep bir sınırla, büyük bir nezaketle set çalışanlarına davranırdı. Hiçbir set çalışanının kalbini kırdığını, kötü davrandığını görmedim de, duymadım da. Hep bir umutla mucize olur mu uyanır mı diye bekledik. Ama mucize olmadı. Hayatıma kattıklarınız için çok teşekkür ederim Kenan Bey… Sizden de çok şey öğrendim… Güle güle Kenan Bey… Yattığınız yer incitmesin …’

Ayşenil Şamlıoğlu:

“Canıııııımmmmm bir tanem…Seninle Ankara DT’den bu yana süren dostluğumun her günü benim yüreğimde özel yerini hep koruyor hep koruyacak,menziline tez var biriciğim,çok uzundu bekleyişin.Seni seviyorum.”

Tarkan:

‘Çok kıymetli sayın Kenan Işık’ın vefatına çok üzüldüm ): Ailesi, yakınları ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

Tanışma şansım olmadı kendisiyle ama hayrandım efendiliğine, gözünün içinden gülen kalbine…

Nurlar, ışıklar içinde uyusun🤍’