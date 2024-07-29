Neslihan Atagül Kadir Doğulu Çiftinden Bebek Müjdesi

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile birlikte bebek beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Atagül, paylaşımında “Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz” ifadelerine yer verdi.

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun ‘Fatih Harbiye’ dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve 2016 yılında evlilikle taçlanmıştı. Ünlü çift, şimdi bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar…

DİZİDEN GERÇEK HAYATA

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun yolları, 2013-2014 yılları arasında yayınlanan ‘Fatih Harbiye’ dizisinde kesişmişti. Dizide başlayan arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen çift, 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmişti. Ünlü çiftin aşkları, hem hayranlarının hem de magazin dünyasının ilgisini çekmişti.

BEBEK MÜJDESİ

Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurdu. Atagül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası… Velhasılkelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz.”