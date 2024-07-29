EK İKRAMİYE Kararı! Bakan Vedat Işıkhan Açıkladı

7.Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlar için toplu sözleşme ikramiyesi belirlendi. Ancak bu ikramiyeden sadece belirli koşulları sağlayan memurlar yararlanabilecek. İşte detaylar…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde memurlara toplu sözleşme ikramiyesi verileceğini duyurdu. Ancak, bu ikramiyeden herkes faydalanamayacak. Memurların toplu sözleşme ikramiyesi hakkında bilmesi gereken tüm detaylar haberimizde…

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ TUTARI

7.Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi’nde kamu görevlilerine verilecek toplu sözleşme ikramiyesi tutarı belirlendi. Buna göre, memurlara toplu sözleşme ikramiyesi olarak 641 lira 81 kuruş ödeme yapılacak.

İKRAMİYEDEN KİMLER YARARLANACAK?

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın aktardığı bilgilere göre, kamu görevlilerine verilen toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanma koşulu, hizmet kolunda yüzde 1 barajını aşan sendikalarla sınırlıydı. Ancak Danıştay bu hükmü iptal etti ve sonrasında kanun çıkarılarak baraj koşulu yüzde 2’ye yükseltildi. Ancak, Anayasa Mahkemesi ocak ayında bu düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

SENDİKA ÜYESİ OLMAYAN MEMURLAR İKRAMİYEDEN YARARLANAMAYACAK

Kanun teklifinin Plan Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında, yüzde 1 barajını aşan sendika üyesi memurlara toplu sözleşme ikramiyesi ödenmesine ilişkin madde eklendi. Muhalefetin itirazları üzerine Genel Kurul’da değişiklik yapıldı. Sonuç olarak, sendika üyesi olmayan memurlar toplu sözleşme ikramiyesinden yararlanamayacak.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ VE BARAJ KOŞULU

Toplu sözleşme ikramiyesi ödemeleri, sendika üyesi olan ve yüzde 1 barajını aşan sendikalara üye olan memurlar için geçerli olacak. Bu durum, memurlar arasında sendika üyeliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. İkramiyeden faydalanmak isteyen memurların, ilgili barajı aşan sendikalara üye olmaları gerekiyor.