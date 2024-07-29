Okçuluk Milli Takımımız Paris 2024’te Bronz Madalya Kazandı!

Türkiye, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ilk madalyasını okçuluk dalında kazandı. Okçuluk Klasik Yay Erkek Milli Takımı, üçüncülük maçında Çin’i 6-2 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu. İşte detaylar…
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda Les Invalides’te gerçekleştirilen müsabakalarda, Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış’tan oluşan ay-yıldızlı Klasik Yay Erkek Milli Takımı, Türkiye’ye ilk madalyasını kazandırdı. Üçüncülük maçında Çin’i 6-2 mağlup eden takım, bronz madalyanın sahibi oldu.
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