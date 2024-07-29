Torba Yasada Kademeli Emeklilik Sürprizi! 2000-2009 Sonrası SGK’lılar Listeye Eklendi

EYT yasası sonrası yeni erken emeklilik fırsatları merakla bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur’lu milyonlarca çalışan, çalışma hayatını daha erken tamamlamak ve emekli maaşını almak için gözünü torba yasaya çevirdi. Özellikle torba yasada kademeli emeklilik var mı, yok mu sorunusun yanıtı merak ediliyor. 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar için nihayet beklenen sürpriz haber geldi. Yeni düzenlemeler hayata geçiyor. Torba yasa ile milyonlara kademeli emeklilik müjdesi geliyor. İşte son dakika kademeli emeklilik düzenlemesi ve detaylar…
Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar emekli olma hakkı kazandı. Ancak, bu tarihten sonra sigortalı olanlar EYT düzenlemesinden yararlanamadı ve umutlarını kademeli emeklilik düzenlemesine bağladı. Son haftalarda basın ve sosyal medyada sıkça yer bulan iddialar, kademeli emeklilik beklentilerini artırdı. İşte kademeli emeklilik ile ilgili detaylar ve resmi açıklamalar…
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan bir sistemdir. Bu sistem, tam emeklilik yaşını beklemek zorunda kalmadan, daha erken yaşta kısmi emeklilik imkanı sunar. Kademeli emeklilik sisteminde şartlar, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiklik göstermektedir.
Örnek: Belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaşan çalışanlar, tam emeklilik yaşını beklemek yerine kısmi emeklilikten faydalanabilirler. Bu sistem, çalışanlara daha esnek bir emeklilik planı sunmaktadır.
Son dönemde kademeli emeklilik ile ilgili beklentiler artarken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan gelen açıklama dikkat çekti. Yılmaz, kademeli emeklilik düzenlemesi yapılacağına dair iddiaları yanıtlayarak, “Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dedi. Bu açıklama, kısa vadede kademeli emeklilik düzenlemesi yapılmayacağına işaret etmektedir.
EYT düzenlemesinden yararlanamayan kesim, yaş şartının ilk işe giriş tarihine göre yeniden düzenlenmesini ve 58-60 yaş şartının kaldırılmasını talep ediyor. Kademeli emeklilik beklentisi içinde olan bu grup, daha esnek emeklilik koşulları ile kısmi emeklilik imkanının getirilmesini umuyor.
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