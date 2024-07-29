Yeni Sigara Zammı Geliyor! Sigara Fiyatları Paket Başı 5 TL Birden Artacak

Türkiye’de sigara tiryakilerini üzecek yeni bir zam haberi daha geldi. Temmuz ayında yapılan zammın ardından, yeni bir zam hazırlığı yapıldığı açıklandı. Sigara fiyatlarına gelecek yeni zam, tiryakilerin bütçesini daha da zorlayacak. İşte zamla ilgili detaylar…
Temmuz ayında sigaraya ÖTV artışı nedeniyle yapılan zam, sigara tiryakilerini bir hayli etkilemişti. Bir sigara grubu, Temmuz ayının başında gelen ÖTV maliyetini fiyatlarına yansıtarak 8-9 TL seviyelerinde zam açıklamıştı. Ancak piyasayı kontrol eden grup, zammı 4-5 TL seviyesinde tutunca, bu grup da sigara zammını düşürmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise yapılmayan ve eksik kalan ÖTV zammının geri kalan kısmı ve artan maliyetler hesaplanarak yeni bir zam hazırlığı başlatıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelecek olan zammın haberini kamuoyuna duyurdu. Erol Dündar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Sigara fiyatlarına ortalama 4-5 TL civarında zam gelecek. Bu zam Ağustos ayının ilk 2 haftasında gerçekleşecek. Eksik kalan ÖTV artışının kalan tutarı fiyatlara yansıtılacak. Şu anda uygulanan fiyatlar içerisindeki ÖTV’nin yarısını firmalar kendileri karşılıyorlar.”
Sigara fiyatlarına zam geleceği artık iyice konuşulmaya başlandı. Sigara üreticisi ve dağıtıcısı firmaların her zam öncesinde piyasaya sigara sürerken uyguladıkları kısıtlamanın yeniden uygulanması bekleniyor. Bu süreçte piyasanın talebini karşılayacak kadar sigara piyasaya sürülmeyerek stok yapılması engelleniyor. Bu durumda vatandaşlar ile küçük esnaf karşı karşıya kalıyor. Esnaf yeteri kadar sigara temin edemediği için satış yapamıyor. Vatandaş ise esnafın sigara zammını bekleyerek daha fazla kazanç elde etmek istediklerini düşünüyor. Tüm bu süreç sigara zammının açıklanması ile son buluyor.
İlgili Haberler
Özel anların ve keyifli zamanların taçlandırıldığı gece davetleri her zaman birbirinden özel giyim tarzlarına ev sahipliği yapmıştır. Çünkü düğün, nişan veya mezuniyet balosu gibi gece davetleri herkes için özeldir. Bu özel günlerde doğru gece elbisesini seçerek eşsiz bir kombin hazırlamak aslında oldukça pratik. Ancak kombinin ana parçası olan gece elbisesini doğru seçmek kaydıyla. Özel gece […]
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile birlikte bebek beklediklerini sosyal medya hesabından duyurdu. Atagül, paylaşımında “Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz” ifadelerine yer verdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun ‘Fatih Harbiye’ dizisinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşmüş ve 2016 yılında evlilikle taçlanmıştı. Ünlü çift, şimdi bebek beklediklerini duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. İşte detaylar… DİZİDEN GERÇEK HAYATA Neslihan […]
Son dakika haberine göre Türkiye’ye 9 Ağustos’ta yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Üstelik bu defa çok sert vuracak. Tüm Türkiye eve kapanmaya hazır olsun. Türkiye için yaz ayları oldukça sert geçiyor. Peş peşe sıcaklık rekorları kırılırken aynı zamanda yeni uyarılar da geliyor. Hem Meteoroloji hem de Meteorolojik kaynaklardan dikkat çeken yeni tarih verildi. 9 […]
Son dakika haberi… Tüm Türkiye için yeni uyarı yapıldı. “Eyyam-ı Bahur” sıcakları geliyor. Tam 31 gün boyunca devam edecek. Son dakika haberi… Tüm Türkiye rahat nefes almayı beklerken yeni haber geldi. Tam 31 gün sürecek yeni bir sıcak hava dalgası geliyor. Hem Meteoroloji’den hem de uzmanlardan peş peşe uyarılar yapıldı. Bugünden itibaren “Eyyam-ı Bahur” sıcakları […]