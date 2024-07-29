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Yeni Sigara Zammı Geliyor! Sigara Fiyatları Paket Başı 5 TL Birden Artacak

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Sigaraya zam son dakika haberi… Yeni bir zam daha gelecek. Sigara fiyatları paket başı 5 TL birden artacak. İşte sigara zammı sonrası zamlı sigara fiyat listesi…

Türkiye’de sigara tiryakilerini üzecek yeni bir zam haberi daha geldi. Temmuz ayında yapılan zammın ardından, yeni bir zam hazırlığı yapıldığı açıklandı. Sigara fiyatlarına gelecek yeni zam, tiryakilerin bütçesini daha da zorlayacak. İşte zamla ilgili detaylar…

SİGARAYA YENİ ZAM YOLDA

Temmuz ayında sigaraya ÖTV artışı nedeniyle yapılan zam, sigara tiryakilerini bir hayli etkilemişti. Bir sigara grubu, Temmuz ayının başında gelen ÖTV maliyetini fiyatlarına yansıtarak 8-9 TL seviyelerinde zam açıklamıştı. Ancak piyasayı kontrol eden grup, zammı 4-5 TL seviyesinde tutunca, bu grup da sigara zammını düşürmek zorunda kalmıştı. Şimdi ise yapılmayan ve eksik kalan ÖTV zammının geri kalan kısmı ve artan maliyetler hesaplanarak yeni bir zam hazırlığı başlatıldı.

YENİ SİGARA ZAMMI NE ZAMAN GELECEK?

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigara fiyatlarına gelecek olan zammın haberini kamuoyuna duyurdu. Erol Dündar, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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“Sigara fiyatlarına ortalama 4-5 TL civarında zam gelecek. Bu zam Ağustos ayının ilk 2 haftasında gerçekleşecek. Eksik kalan ÖTV artışının kalan tutarı fiyatlara yansıtılacak. Şu anda uygulanan fiyatlar içerisindeki ÖTV’nin yarısını firmalar kendileri karşılıyorlar.”

SİGARA FİYATLARINA ZAM SON DAKİKA

Sigara fiyatlarına zam geleceği artık iyice konuşulmaya başlandı. Sigara üreticisi ve dağıtıcısı firmaların her zam öncesinde piyasaya sigara sürerken uyguladıkları kısıtlamanın yeniden uygulanması bekleniyor. Bu süreçte piyasanın talebini karşılayacak kadar sigara piyasaya sürülmeyerek stok yapılması engelleniyor. Bu durumda vatandaşlar ile küçük esnaf karşı karşıya kalıyor. Esnaf yeteri kadar sigara temin edemediği için satış yapamıyor. Vatandaş ise esnafın sigara zammını bekleyerek daha fazla kazanç elde etmek istediklerini düşünüyor. Tüm bu süreç sigara zammının açıklanması ile son buluyor.

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Merve Aydın
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