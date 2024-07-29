Yeni Zam TBMM’den Geçti! SSK ve Bağ-Kurlu Emekliye 2500 TL İLAVE ZAM Farkı Ödemesi Yatacak

SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjde geldi. TBMM’den yeni zam kararı çıktı. 2500 TL İLAVE ZAM Farkı ödemeleri için tarih verildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine Temmuz ayında maaş zammı müjdeleri peş peşe geldi. Önce kök maaş zammı, ardından da en düşük emekli maaşı zammı duyuruldu. Merakla beklenen TBMM onayının da çıkmasının ardından gözler, emekli zam farkı ödeme günlerine çevrildi. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklisine maaş farkı ödemeleri ne zaman yatacak? Emekliye zam farkı ödeme tarihleri ne zaman? İşte merakla beklenen 2500 TL İLAVE ZAM Farkı ödeme tarihleri…

Milyonlarca emekli için Temmuz ayında beklenen maaş zamları tek tek açıklandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine kök maaş zammı yüzde 24,73 olurken en düşük emekli maaşı da arttı. Yüzde 25 zam yapılan en düşük emekli maaşı 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye yükseldi. Emeklinin gözü şimdi maaş farkı ödeme tarihlerine çevrildi. Peki emekli zam farkı ödemeleri ne zaman yapılacak? 2500 TL ilave zam farkı emeklinin hesabına ne zaman yatacak?

TBMM’DEN YENİ EMEKLİ ZAMMI KARARI GEÇTİ

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin merakla beklediği 2 bin 500 TL’lik yeni zam için son dakika kararı çıktı. En düşük emekli maaşı zammı için beklenen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde açıklanan en düşük emekli maaşı TBMM tarafından da onaylandı ve resmi gazete’de yayındandı. Emekliye ilave zam nihayet kesinleşti.

EMEKLİYE 2500 TL ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş zammı son durum belli oldu. Temmuz ayından itibaren maaşlara yapılan zamlar netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin kök maaşlarına yüzde 24,73 oranında artış yapıldı ve emekliler Temmuz ayında maaşlarını da zamlı olarak alma şansına sahip oldu. Emekli zamlı maaş ödemeleri 28 Temmuz’da tamamlandı. Şimdi ise gözler ilave zam sonrası yapılacak zam farkı ödemelerine çevrildi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine verilen en düşük emekli maaşı geçtiğimiz günlerde artmış, 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkmıştı. Fakat yeni ilave zam kararının TBMM’den geç geçmesi nedeniyle emekliye zam farkı verilecek. Yani en düşük emekli maaşı alan milyonlarca emekli Temmuz ayında aldığı eksik maaşın telafisini alacak ve emeklinin IBAN numarasına 2500 TL ilave zam farkı yatacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave zam farkı ödeme tarihleri de netleşti. SGK’dan gelen son bilgilere göre ilave zam farkı ödemelerinin Ağustos ayının ilk haftasında yapılması planlanıyor.