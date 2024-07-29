Bu Gece Yarısı Başlıyor! İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa’da Yaşayanlar Hazır Olsun

Sıcaktan bunalanlar için son dakika haberi geldi. Bu Gece yarısı Balkanlar imdadımıza yetişecek. İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa’da yaşayanlar yeni güne yağışla başlayacak.

Türkiye, uzun süreden beri yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Kısa süreli bir sıcaklık düşüşü olsa da yeni hafta yine sıcak hava ile başlamıştı. Bu gece yarısı ise Balkanlar yeniden imdadımıza yetişecek. Hatta yeni gün bazı illerimizde yağışla başlayacak. Güzel haberi X üzerinden yayın yapan Hava Forum duyurdu. İşte yağış beklenen iller…

BALKANLAR YENİDEN İMDADIMIZA YETİŞİYOR

Son dakika haberi Hava Forum’dan geldi. Sıcaktan bunalanların imdadına yeniden Balkanlar yetilşecek. Bu gece yarısından itibaren sıcaklık azalacak, özellikle bazı illerimizde yağış görülecek. Hava Forum’un yaptığı paylaşıma göre yağış beklenen iller ise İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa oldu.

İşte Hava Forum’un yüz güldüren o paylaşımı:

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“Pazartesi gece yarısından sonra Balkanlar tekrar ülkemize giriş yapacak. Marmara’da salı sabaha karşı yerel yağış bırakacak. Salı gecesi sahilde serin rüzgarla üşüyenler olabilir. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa çevrelerinde esintiyle birlikte kısmi rahatlama olacak…”