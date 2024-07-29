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Son Dakika: Asgari Ücret 14.975 TL’ye Düştü

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Milyonlarca asgari ücretli çalışana kötü haber. Zam bekleyenler yıkılacak. Zam gelmedi ancak asgari ücret düştü. İşte detaylar…

Asgari ücrete 2. ara zam beklentileri hala devam ediyor. Milyonlarca çalışan, ilave zam kararının çıkmasını ve biraz rahatlamayı beklerken asgari ücretliye kötü haber geldi. Temmuz ayında ÖTV zamlarının da eklenmesi ile birlikte hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. A’dan z’ye hemen hemen her kaleme yeni zamlar geldi. Ancak bunun karşılığında asgari ücrete ara zam yapılmadı. Hatta asgari ücret eriyor. Ocak 2024’te 17.002 TL olarak belirlenen asgari ücret ne yazık ki Ağustos ayında 2.027 TL düştü. Asgari ücretliler Ağustos ayında zam gelmemesi durumunda 14.975 TL maaş almış olacak.

Asgari ücretin dolar karşısında büyük değer kaybı yaşadığı ortaya çıktı. Temmuz ayı için zam talebine rağmen, hükümet ve işverenler ara zammı kesin olarak reddetti. İşte detaylar… 2024 yılının Ocak ayında belirlenen asgari ücretin dolar karşısında yaşadığı değer kaybı, asgari ücretli çalışanların alım gücünde ciddi bir erimeye neden oldu. İşte asgari ücretin dolar karşısındaki durumu ve Temmuz ayı zammı taleplerine ilişkin detaylar…

2024 ASGARİ ÜCRETİN DEĞER KAYBI

2023 yılının Aralık ayında toplanan asgari ücret tespit komisyonu, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücreti 17 bin 2 TL olarak belirlemişti. Ocak ayında alınan ilk maaş ile asgari ücretli çalışanlar 577 dolar alabiliyordu. Ancak, 28 Temmuz 2024 tarihi itibari ile geçerli olan dolar kuru üzerinden hesaplandığında, asgari ücretin 515,52 dolara düştüğü görülüyor.

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2 BİN TL’LİK KAYIP

Bu hesaplama, asgari ücretin 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana 61,48 dolar değer kaybettiğini ve asgari ücretli bir çalışanın maaşında 2.027 TL’lik bir kayıp yaşadığını gösteriyor. Dolar kurundaki artış nedeniyle asgari ücretlinin alım gücü ne yazık ki 14 bin 975 TL seviyesine gerilemiş durumda.

TEMMUZ AYI ZAMMI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

Asgari ücretli çalışanlar, maaşlarına Temmuz ayında bir ara zam yapılmasını talep ettiler. Ancak hem işverenler hem de hükümet kanadından yapılan açıklamalarda, Temmuz ayı için ara zam yapılmayacağı kesin olarak belirtildi. Bu durum, asgari ücretli çalışanların zor durumda kalmasına neden oldu.

Eylül ayında bir ara zam yapılabileceği ve bu zammın dolar kuru üzerinden hesaplanarak alım gücünün aynı seviyeye çekilebileceği belirtiliyor. Ancak, bu konuda henüz net bir açıklama yapılmadı.

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Merve Aydın
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