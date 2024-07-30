Tüm Emeklilere Müjde! Yarından İtibaren Geçerli 10.000 TL EK İKRAMİYE Ödenecek

Milyonlarca emekli için güzel haber var. SGK uzmanı Özgür Erdursun, müjdeyi verdi. 10.000 TL’lik destek ödemesi için düğmeye basıldı. Yarından itibaren başlıyor.

Emeklileri sevindirecek yeni gelişme son dakika açıklandı. SGK uzmanı Özgür Erdursun, tüm emeklilere 10.000 TL’lik ek ödeme yapılacağını açıkladı. SSK, Bağ-Kur, 4C emeklisi fark etmeden verilecek olan ek ödemeye ilişkin ayrıntılar da belli oldu. İşte emekliler için yeni ek ödeme fırsatı ve detaylar…

Emekli maaşı alan Milyonlarca kişi için yeni ek zam düzenlemesi TBMM’de kabul edildi. Bu düzenleme ile birlikte en düşük emekli maaşı 10.000 TL’den 12.500 TL’ye yükseltildi. Asgari ücret düzeyinde bir artış bekleyen emekliler aldıkları zammı yeterli bulmazken SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin yüzünü güldürecek yeni ek ödemeyi açıkladı. Peki emekliler ne kadar ödeme alacak? Emekliye ilave destek ödemesi ne zaman başlıyor?

İLGİLİ HABER Mini EYT ile Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik! Milyonlara Müjdeler Peş Peşe Geldi

EMEKLİYE EK İKRAMİYE VERİLECEK

SGK uzmanı Özgür Erdursun, SSK bağ-kur ve 4C emeklisinin yüzünü güldürecek ek ikramiye kararını açıkladı. Tarih ve miktar belirten SGK uzmanı Özgür Erdursun, Yüksek enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin zor günler geçirdiğini belirterek Yıl sonuna doğru yeni ilave ödemelerin yapılacağını açıkladı.

SSK ve bağ-kur emeklilerine Temmuz ayında yapılan %24.73 kök maaş zammı ve memur emeklilerine ise yüzde 19.31 zam düşük kalmıştı. Ayrıca 10.000 TL maaş alan yani en düşük emekli maaşı alan emeklilerin maaşları da arttırılmıştı. Fakat emekliler En az asgari ücret seviyesinde bir artış bekledikleri için yapılan zamlardan memnun kalmadı.

YENİ EK İKRAMİYE ÖDEMESİ TARİHLERİ

12.500 TL’ye yükselen en düşük emekli maaşı ödemeleri için geri sayım devam ediyor. Ancak açlık sınırının 19.000 TL olması emeklinin belini büküyor. O sebeple hükümet emekliler için yeni ilave ödemeler yapmaya hazırlanıyor.

SGK uzmanı Özgür Erdursun, tüm emekliler için Aralık ayında ek ödeme olabileceğini duyurdu. Tek sefere mahsus bir ödeme yapılabileceğini belirten Özgür Erdursun, 5 veya 10.000 TL’lik bir ilave ödemenin en geç Aralık sonunda emeklinin IBAN numarasına yatacağını bildirdi.