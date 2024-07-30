Başıboş Sokak Köpekleri Düzenlemesi Mecliste Kabul Edildi

Sokak köpekleri sorunu Türkiye’de uzun zamandan beri çözüm bekleyen konular arasında yer alıyordu. Yaralanma ve Can kayıplarına da sebep olan başıboş sokak köpeklerine yönelik hazırlanan kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Karar Cumhurbaşkanı imzası ile resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Yeni düzenleme ile birlikte sokakların daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor. Peki Yeni düzenlemede hangi maddeler var? İşte düzenlemenin getirdiği sorumluluklar ve yenilikler:
Yeni kanun teklifi içinde yer alan maddeleri uygulamayan belediyeler için 6 ay ile 2 yıl arası hapis cezası verilecek.
Sokaklardan toplanan sahipsiz hayvanlar, Bakımevi dışında ya da bir yere terk edilmesi durumunda hayvan başına 50.000 TL idari para cezası kesilecek.
Bakım evinde iyileşmeyen, hastalık Taşıyan, akut bulaşıcı hastalığı olan, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen hayvanlar veteriner hekim kararı ile uyutulacak.
31 Aralık 2028 tarihine kadar belediyelerin hayvan bakımı evlerini kurmaları ve mevcut Bakımevi koşullarını iyileştirmeleri gerekiyor.
Ayrıca belediyelerin sahipsiz hayvanların Rehabilitasyon işlemlerini gerçekleştirmek ve sahiplendirilene kadar bakmak için kesinleşmiş en son bütçelerinin binde 5’İ oranında kaynak alabileceği öğrenildi. Büyükşehir belediyeleri için bu oran binde 3 olacak.
Kedi ve köpek sahipleri için 31 Aralık 2025 tarihine kadar dijital kimliklendirme zorunluluğu da getirildi.
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