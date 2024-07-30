Barış Alper Yılmaz Eşyalarını Topladı! Süper Lig Tarihinde Rekor Ücretle Gidiyor

Barış Alper Yılmaz, bu sezon hem Galatasaray’da hem de milli takımda gösterdiği performansla transfer sezonunun Gözde futbolcusu oldu. Son dakika haberine göre Barış Alper Yılmaz gidiyor. Yeni adresi belli oldu. İşte Barış Alper Yılmaz transferin perde arkası…
Bu sezon Galatasaray’da ve milli takımda gösterdiği muhteşem performans ile dikkatleri çeken ve dünya devlerini de peşinden koşturan Barış Alper Yılmaz için Yolun sonu göründü.
Okan Buruk’un kesinlikle göndermeyi düşünmediği futbolcu dünya devlerinin gözdesi haline dönüştü. Her ne kadar Galatasaray yönetimi ve teknik ekip genç futbolcuyu göndermek istemese de Barış Alper Yılmaz transfer oluyor. İddiaya göre Barış Alper Yılmaz’ın yeni adresi de belli oldu.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ederken taraftarı da çok üzecek kötü bir haber geldi. Sarı kırmızılı takımda bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Euro 2024’teki performansı ile de dikkatleri çeken genç futbolcu Barış Alper Yılmaz takıma veda etmeye hazırlanıyor.
Barış Alper Yılmaz için Lazio devreye girdi ve tüm imkanları seferber etti. Genç futbolcunun bu transfere sıcak baktığı öğrenilirken Galatasaray’ın teknik direktörü Okan Buruk ise kesinlikle takımdan ayrılmasını istemiyor.
Spor basınında konuşulan iddialara göre Lazio Barış Alper Yılmaz’ı kadrosuna katabilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Lazio’nun rekor bonservis ücreti ile Galatasaray’ın kapısına dayanacağı konuşuluyor.
23 yaşındaki kanat oyuncusu, sadece Lazio takımının değil birçok dünya devinin de transfer listesinde yer alıyor. O nedenle de rekor ücretler teklif edilen Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’dan ayrılacağına kesin gözüyle bakılıyor.
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