Ağustos’ta 9.077 TL Devlet Desteği! 3 Şartı Yerine Getiren Alacak

Ağustos ayında 9.077 TL devlet desteği ödemeleri başlıyor. Devletten destek almak için 3 şart var. İşte başvuru şartları ve detaylar…

Temmuz 2024 itibarıyla emekli ve memur maaşlarının yanı sıra sosyal yardım ödemelerine de zam geldi. Türkiye’de en yüksek sosyal yardım ödemelerinden biri olan evde bakım maaşı da artan yardımlar arasında yer alıyor. Temmuz ayına kadar 7.098 TL olarak ödenen evde bakım maaşı %19.31 oranında arttırıldı. Peki yeni zamlı evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman başlıyor?

Devlet, Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşların yanı sıra özel durumu olan çok sayıda vatandaşa da her ay nakdi destek ödemesi veriyor. Bu yardım ödemeleri Her 6 ayda bir memur maaş katsayısı oranında güncelleniyor. Temmuz ayında da memur maaşlarına yapılan %19.31’lik zam sosyal yardım ödemelerine de yansıdı. Evde bakım maaşı da zamlı sosyal yardım ödemeleri arasında yer alıyor. Peki yeni evde bakım maaşı ne kadar oldu? Zamlı evde bakım maaşı ödeme tarihleri belli oldu mu?

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TEMMUZ 2024 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Temmuz ayı itibarıyla memur maaş katsayısının %19.31 oranında artması ile birlikte evde bakım maaşı ödemelerine de zam geldi. Yeni zamlı evde bakım maaşı, 9.077 TL olarak belirlendi.

ZAMLI EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşı alanlar için zamlı evde bakım maaşı ödeme takvimi de belli oldu. Evde bakım maaşı ödemeleri Ağustos ayından itibaren zamlı olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda yapılan evde bakım maaşı ödemelerinin 15 Ağustos’ta başlayacağı ve 30 Ağustos’ta sona ereceği öğrenildi.

EVDE BAKIM MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELER?

Evde bakım maaşı almak için devlet tarafından belirlenen bazı şartlara uygun olmak gerekiyor. Bu şartlar arasında evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ya da engelli yakınınızın bakımını sağlamak, Bu kişinin tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu ve gelir kriterine uygun olmak yer alıyor. Gelir kriteri ise hane içindeki kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması olarak belirleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alma şartlarını taşıyanlar başvuru işlemlerini e-devlet aracılığı ile ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapabiliyor. Başvurusu uygun bulunanlar için ödemeler takip eden ilk ay içinde hesaplara geçiyor.