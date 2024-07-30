İstanbullular hazırlıklı olun! Saat Verildi: Nihayet sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Özellikle Batı Karadeniz ve İstanbul’da bugün sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar etkisini arttıracak. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den de İstanbul için saatli yağış uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları düşüyor, İstanbul serinliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzey kesimleri bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey ve Doğu kesimleri ile Balıkesir’in kuzeyi, Sinop dışında Batı Karadeniz Bölgesi’nin geneli Çanakkale’nin doğusu ve kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu Artvin Tokat ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bugün yurdun diğer bölgelerinde hava açık ve az bulutlu olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı 3 ile 5 derece arasında düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik gözlenmiyor.
Diğer yandan meteoroloji Uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen de İstanbul için yağış uyarısı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan Şen, Bugün Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve İstanbul’un yağışlı olacağını bildirdi. Akşam saatlerine kadar kalmadan yağışların başlayacağını belirten Orhan Şen, hava sıcaklığının 30 derece olacağını söyledi. Marmara Bölgesi’nde ise sıcaklık düşüşü beklendiğini belirten Orhan Şen, 2-3 derece sıcaklıkların azalacağını bunun da İstanbul için bir rahatlama sağlayacağını duyurdu.
İlgili Haberler
Türkiye’nin 82 plakalı ili resmen belli oldu. Balıkesir’in o ilçesi il oluyor. İşte yeni Türkiye haritasında yeni iller… Türkiye’de bir ilçenin il olabilmesi için aranan şartlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Bu şartları Taşıyan ilçeler, il statüsüne alınıyor. Uzun süreden beri Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusuna yanıt aranıyordu. İl olmaya aday ilçeler […]
Son dönemlerin en tartışmalı konusu olan başıboş sokak köpeği düzenlemesi TBMM’de kabul edilerek yasalaştı. Yeni düzenleme sonrası uygulanacak maddeler haberimizde… Sokak köpekleri sorunu Türkiye’de uzun zamandan beri çözüm bekleyen konular arasında yer alıyordu. Yaralanma ve Can kayıplarına da sebep olan başıboş sokak köpeklerine yönelik hazırlanan kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Karar Cumhurbaşkanı imzası ile resmi […]
Sıcaktan bunalanlar için son dakika haberi geldi. Bu Gece yarısı Balkanlar imdadımıza yetişecek. İstanbul, Yalova, Sakarya, Bursa’da yaşayanlar yeni güne yağışla başlayacak. Türkiye, uzun süreden beri yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Kısa süreli bir sıcaklık düşüşü olsa da yeni hafta yine sıcak hava ile başlamıştı. Bu gece yarısı ise Balkanlar yeniden imdadımıza yetişecek. Hatta yeni gün […]
Sigaraya zam son dakika haberi… Yeni bir zam daha gelecek. Sigara fiyatları paket başı 5 TL birden artacak. İşte sigara zammı sonrası zamlı sigara fiyat listesi… Türkiye’de sigara tiryakilerini üzecek yeni bir zam haberi daha geldi. Temmuz ayında yapılan zammın ardından, yeni bir zam hazırlığı yapıldığı açıklandı. Sigara fiyatlarına gelecek yeni zam, tiryakilerin bütçesini daha […]