İstanbullular hazırlıklı olun! Saat Verildi: Nihayet sıcaklıklar düşüyor, yağış geliyor

İstanbullular için sevindiren haber geldi. Saat verildi, İstanbul’da sıcaklıklar düşüyor. İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumu tahmin raporu paylaşıldı. Özellikle Batı Karadeniz ve İstanbul’da bugün sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonuna doğru ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yağışlar etkisini arttıracak. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen’den de İstanbul için saatli yağış uyarısı geldi. Hava sıcaklıkları düşüyor, İstanbul serinliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yeni değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzey kesimleri bugün parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzey ve Doğu kesimleri ile Balıkesir’in kuzeyi, Sinop dışında Batı Karadeniz Bölgesi’nin geneli Çanakkale’nin doğusu ve kuzeyi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu Artvin Tokat ve Samsun çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Bugün yurdun diğer bölgelerinde hava açık ve az bulutlu olacak.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı 3 ile 5 derece arasında düşecek. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik gözlenmiyor.

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İSTANBUL İÇİN SAAT VERDİ

Diğer yandan meteoroloji Uzmanı Profesör Doktor Orhan Şen de İstanbul için yağış uyarısı yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orhan Şen, Bugün Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz ve İstanbul’un yağışlı olacağını bildirdi. Akşam saatlerine kadar kalmadan yağışların başlayacağını belirten Orhan Şen, hava sıcaklığının 30 derece olacağını söyledi. Marmara Bölgesi’nde ise sıcaklık düşüşü beklendiğini belirten Orhan Şen, 2-3 derece sıcaklıkların azalacağını bunun da İstanbul için bir rahatlama sağlayacağını duyurdu.