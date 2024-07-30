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1 Ağustos’tan İtibaren Emekliye 3’Ü 1 ARADA ÖDEME Geliyor! SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Jest

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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine 1 Ağustos’tan itibaren ek ödeme jesti geliyor. Emekliye 3’ü 1 arada ödeme için detaylar açıklandı.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi milyonlarca vatandaş için ek ödeme fırsatları Ağustos ayında da devam edecek. Emekliler Ağustos ayında hem çifte ek ödeme alacak hem de zamlı maaşlarını cebine koyacak. SSK BAĞ-KUR 4C ayrımı olmadan yapılacak ek ödeme detayları ile açıklandı. Tüm emeklilere jest gelirken tam 3 ödeme birden emeklinin IBAN numarasına yansıyacak. Peki hangi emekli Ağustosta ne kadar ödeme olacak? Ağustos ayında emekliye yapılacak ödemeler neler?

EMEKLİYE AĞUSTOS’TA 3’Ü 1 ARADA ÖDEME

Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yeni zamlı maaşlarını öğrendi. Hatta bazı emeklilerin Zamlı maaş ödemeleri hesaplarına geçti. Ancak özellikle en düşük emekli maaşı alanlar maaş farkı ödemelerine henüz alamadı. Bu nedenle de Ağustos ayında tüm 3’ü 1 arada ödeme fırsatı geliyor. Emekli maaşı alanlar için yapılacak ödemelerin detayları da belli oldu. İşte emekliye Ağustosta yapılacak ödeme fırsatları:

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Zamlı emekli maaşı ödemeleri: SSK bağ-kur 4c emeklisi olan milyonlarca vatandaş 1 ağustos’tan itibaren Zamlı emekli maaşı ödemelerini almaya başlayacak. Emekli maaş ödeme süreci ise 30 Ağustos’ta sona erecek.

Emekli promosyon ödemeleri: Temmuz ayında emeklilere yapılan maaş zamlarının ardından bankalarda da promosyon artışı olmuştu. Emekliler Temmuz ayında zamlı promosyon ödemelerini cebine koyacak.

Maaş Farkı Ödemeleri: Emekliye diğer bir ödeme fırsatı ise maaş farkı ödemeleri olacak. Özellikle 10.000 TL’ye alan emekliler gelen 2.500 TL’lik ilave zam ödemelerini ağustosun ilk haftasında alacak.

EMEKLİYE YENİ EK ZAM GELECEK Mİ?

Temmuz ayında tüm emeklilerin maaşları güncellendi. Ancak enflasyon ve hayat PAHALILIĞI karşısında yapılan zam oranları son derece düşük kaldı. O nedenle de milyonlarca emekli vatandaş ilave zam beklentisi içinde. Temmuz ayında maaşların yeniden güncellenmesi bekleniyordu ancak yapılmadı. Şimdi ise gözler ağustos ayına çevrildi. Emekliler Ağustos ayında ilave zam bekliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın refah Payı zammını henüz açıklamamış olması emekliye endişelendiriyor. Refah Payı verilecek mi verilmeyecek mi tartışmaları devam ederken henüz hükümetten ilave Zam konusunda net bir açıklama yapılmadı.

EMEKLİLER SEYYANEN ZAM BEKLİYOR

Milyonlarca emekli sık sık geçim sıkıntısı yaşadıklarını belirtiyor. Özellikle kök maaş sorunu nedeniyle çok sayıda emeklinin mağdur olduğu da biliniyor. O nedenle çok sayıda emekli vatandaş Ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seyyanen zam beklentisi içine girdi. Ancak Enflasyonun düşüşü için ekonomide yapılan sıkılaşma politikası nedeniyle emeklilere seyyanen zam çok da olası bir ihtimal gibi görünmüyor.

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Merve Aydın
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