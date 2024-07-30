Yüzde 30 Zam Geldi! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

Temmuz ayının son günlerinde de zam haberleri gelmeye devam ediyor. Bu defa o ürünlere yüzde 30 zam yapıldı. Yeni zam yarından itibaren geçerli olacak.

Türkiye’nin en büyük firmalarından olan Ülker, yeni zam kararını duyurdu. Ülker’in atıştırmalık grubu ürünlerine yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yeni zam Yarından itibaren geçerli olacak. İşte zam sonrası Ülker’in yeni fiyat listesi…

Türkiye’nin en büyük firmaları arasında yer alan Ülker ve ETİ grubu zam kararını duyurdu. Temmuz ayının son günlerinde tüm ürünlerine zam kararı alan firmalar, yaptıkları açıklamalarda atıştırmalık ürünleri için fiyat artışının yüzde 10 ile 30 arasında değiştiğini bildirdi.

ETİ grubunun zamlı fiyatları 17 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olurken Ülker ise Yarından itibaren geçerli olacak şekilde fiyat listesini değiştiriyor.

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TÜM ÜRÜNLERE YÜZDE 30 ORANINDA ZAM GELDİ

Temmuz ayının başından bu yana peş peşe zam yağmuru devam ederken emekli ve memur zamları düşük kalmıştı. Çok sayıda üretici firmada ürünlerine zam kararı almayı sürdürüyor. O firmalardan biri de Ülker oldu. Abur cubur sektöründe öncü firmalardan olan Ülker, Yarından itibaren geçerli olacak şekilde fiyatlarını arttırıyor. Ülker’in yeni fiyatlarının yüzde 30 oranında zamlı şekilde uygulanacağı bildirildi.