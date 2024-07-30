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Balıkesir’in O İlçesi İl Oluyor! Türkiye’nin 82 Plakalı İli Resmen Belli Oldu

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Türkiye’nin 82 plakalı ili resmen belli oldu. Balıkesir’in o ilçesi il oluyor. İşte yeni Türkiye haritasında yeni iller…

Türkiye’de bir ilçenin il olabilmesi için aranan şartlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Bu şartları Taşıyan ilçeler, il statüsüne alınıyor. Uzun süreden beri Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusuna yanıt aranıyordu. İl olmaya aday ilçeler belli oldu. Balıkesir’in o ilçesi Türkiye’nin 82 plakalı ili olabilir. İşte Türkiye’de il olması beklenen iller…

Türkiye’de il olmaya aday ilçeler uzun süreden beri konuşuluyor. İl sayısının yükseltilmesi ile birlikte Türkiye haritası Sil Baştan değişecek. İl olacak potansiyele sahip ilçeler de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sonra para göre şu anda çok sayıda ilçe il olmak kriterlerini taşıyor. Peki hangi ilçeler ile olmaya Aday? İşte Türkiye’nin 82 plakalı ili olacak o ilçe…

TAM 25 İLÇE İL OLMAYA ÇOK YAKIN

Türkiye’de şu anda tam 25 ilçe il olmaya çok yakın nokta bu ilçeler ise Diyarbakır, Balıkesir, Ankara, Adana, Bursa, Van, Muğla, Mersin, Antalya gibi illere bağlı. TÜİK tarafından açıklanan raporda bulunan tüm kriterleri Taşıyan bu illerden biri çok kısa sürede Türkiye’nin 82 plakalı ili olabilir.

İL OLMAYA EN YAKIN İLÇELER

Bir ilçenin il olabilmesi için bazı kriterler bulunuyor. Nüfus yoğunluğu, sosyal ekonomik yapı, kültürel durum bu kriterler arasında yer alıyor. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre şu anda Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler şu şekilde:

İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunurken şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için karşılanması gereken şartlar arasında yer alıyor.

TÜİK tarafından açıklanan raporda il olmaya aday ilçelere şu şekilde yer verildi;

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Urfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494

TÜRKİYE’NİN 82 PLAKALI İLİ BANDIRMA OLABİLİR

Şu anda hem Balıkesir’e olan uzaklığı hem de TÜİK tarafından aranan il olma kriterlerini karşılaması ile 82 plakalı il olmaya en yakın aday olan ilçelerden biri Bandırma ilçesi oldu. aynı şekilde Akhisar’da 82 plakaya aday olan ilçeler arasında yer alıyor.

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