Balıkesir’in O İlçesi İl Oluyor! Türkiye’nin 82 Plakalı İli Resmen Belli Oldu

Türkiye’de bir ilçenin il olabilmesi için aranan şartlar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirleniyor. Bu şartları Taşıyan ilçeler, il statüsüne alınıyor. Uzun süreden beri Türkiye’nin 82 plakalı ili hangi ilçe olacak sorusuna yanıt aranıyordu. İl olmaya aday ilçeler belli oldu. Balıkesir’in o ilçesi Türkiye’nin 82 plakalı ili olabilir. İşte Türkiye’de il olması beklenen iller…
Türkiye’de il olmaya aday ilçeler uzun süreden beri konuşuluyor. İl sayısının yükseltilmesi ile birlikte Türkiye haritası Sil Baştan değişecek. İl olacak potansiyele sahip ilçeler de belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan sonra para göre şu anda çok sayıda ilçe il olmak kriterlerini taşıyor. Peki hangi ilçeler ile olmaya Aday? İşte Türkiye’nin 82 plakalı ili olacak o ilçe…
Türkiye’de şu anda tam 25 ilçe il olmaya çok yakın nokta bu ilçeler ise Diyarbakır, Balıkesir, Ankara, Adana, Bursa, Van, Muğla, Mersin, Antalya gibi illere bağlı. TÜİK tarafından açıklanan raporda bulunan tüm kriterleri Taşıyan bu illerden biri çok kısa sürede Türkiye’nin 82 plakalı ili olabilir.
Bir ilçenin il olabilmesi için bazı kriterler bulunuyor. Nüfus yoğunluğu, sosyal ekonomik yapı, kültürel durum bu kriterler arasında yer alıyor. TÜİK tarafından belirlenen kriterlere göre şu anda Türkiye’de il olmaya en yakın ilçeler şu şekilde:
İl olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 kriter bulunurken şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için karşılanması gereken şartlar arasında yer alıyor.
TÜİK tarafından açıklanan raporda il olmaya aday ilçelere şu şekilde yer verildi;
Kozan, Adana Nüfus: 129.985
Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378
Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424
Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469
Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437
Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824
Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826
Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783
Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263
Ereğli, Konya Nüfus: 142.818
Midyat, Mardin Nüfus: 108.242
Ünye, Ordu Nüfus: 122,597
Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908
Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474
Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879
Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129
Erciş, Van Nüfus: 173.203
Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619
Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664
İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639
Siverek, Urfa Nüfus: 250.100
Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551
İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032
Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494
Şu anda hem Balıkesir’e olan uzaklığı hem de TÜİK tarafından aranan il olma kriterlerini karşılaması ile 82 plakalı il olmaya en yakın aday olan ilçelerden biri Bandırma ilçesi oldu. aynı şekilde Akhisar’da 82 plakaya aday olan ilçeler arasında yer alıyor.
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