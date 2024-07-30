Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın Şikayeti Üzerine İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

Eski Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım, Haziran ayında yapılan Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde Acun Ilıcalı ile ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle savcılığa ifade vermek üzere davet edildi. Aziz Yıldırım, şüpheli sıfatıyla İfade vermek için bugün İstanbul Adalet Sarayı’na gitti.
Aziz Yıldırım, savcılıkta şüpheli sıfatıyla ifade verdikten sonra gazetecilere açıklamada bulunmadan adliyeden ayrıldı.
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