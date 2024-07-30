Aylık 600 bin TL Maaşla Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yetiyor

Türk Hava Yolları personel alımı yapacak. THY’nin resmi internet sitesinden paylaşılan ilana göre en az lise mezunu pilot alımı gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları’nın pilot alımı doğrultusunda verilecek maaş ise 600 bin TL olarak açıklandı.
Türk Hava Yolları lise mezunu personel alımı yapmaya hazırlanıyor. THY’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan işe alım ilanına göre Türk Hava Yolları bünyesinde görevlendirilmek üzere pilot alımı yapılacak. En az lise mezunu olan pilot alacak olan Türk Hava Yolları bu pozisyon için sefer sıklığı ve süresine göre farklı maaş ödemesi yapıyor. Ancak en az maaş 152 bin TL olurken en fazla ise 600 bin TL maaş ödeniyor.
Türk Hava Yolları işe alımı ilanı flightglobal.com’un iş bulma portalı “Flight Jobs” üzerinden yayınlandı. Yayınlanan ilanın detaylarına göre Türk Hava Yolları bünyesinde görevlendirilmek üzere en az lise mezunu 1. Kaptan alımı yapılacak. THY personel alımı ilanının Diğer detayları ise şu şekilde:
01.01.1974 tarihinden sonra doğmuş olmak
En az lise veya dengi okul mezunu olmak
B737 uçak tipinde en az 1000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak
Son 12 ayda B737 ile en az 250 saat uçuş yapmak
ATPL teorik kredisine veya ATPL (A) ve EASA/FAA/ICAO CPL/IR (A) lisansına sahip olmak
İngilizce dilinde en az ICAO Seviye 4 yeterliliğine sahip olmak
Herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak.
Türk Hava Yolları ve Türkiye’de faaliyet gösteren diğer havayolu şirketlerinin pilot maaşları Ortalama olarak belli. Yaklaşık 152 bin liradan başlayan pilot maaşları pilotların uçuş süresi kıdemleri ve uçak tipine göre 600 bin TL’ye kadar Çıkıyor. Ancak bugün başvuru yapanlar ve işe başlayanlar en az 152 bin TL maaş alıyor.
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