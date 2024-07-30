Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Magazin

Dizilerin Yeni Sezonu Ne Zaman Başlayacak? Kızıl Goncalar, Bahar, İnci Taneleri, Kuruluş Osman Yayın Tarihleri

Yayınlanma:
ABONE OL

Dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak? Kızıl Goncalar, Bahar, İnci Taneleri, Kuruluş Osman yayın tarihleri belli oldu mu?

TV ekranlarında yayınlanan diziler, yaz aylarının gelmesiyle birlikte tek tek sezon finali yaparak ekrana veda etti. Bu yıl yaz dizisi de çekilmeyince ekranlar boş kaldı. O nedenle bir çok izleyici dizilerin yeni sezonu ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Özellikle izlenme rekorları kıran  Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ben Bu Cihana Sığmazam, İnci Taneleri, Kuruluş Osman, Kızıl Goncalar, Bahar dizileri için yoğun bir araştırma var. Peki diziler ne zaman başlayacak? İşte merak edilen soruların yanıtı…

Yaz mevsiminin gelişiyle televizyon ekranlarında yaprak dökümü yaşanırken, izleyiciler merakla yeni sezon dizilerini bekliyor. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kuruluş Osman ve İnci Taneleri gibi popüler yapımların ne zaman başlayacağı ve fragmanlarının yayınlanıp yayınlanmadığı büyük bir merak konusu. İşte detaylar…

Yaz döneminde pek çok dizi sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verdi. İzleyiciler, yeni sezonun başlamasıyla birlikte favori dizilerini tekrar izlemek için sabırsızlanıyor. Peki, diziler ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanları yayınlandı mı? İşte tüm merak edilenler…

İLGİLİ HABER Kenan Işık’ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu! Ünlü İsimlerden Taziye Mesajları Yağdı

DİZİLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz dönemine giren ve sezon finali yapan Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kuruluş Osman ve İnci Taneleri gibi diziler, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Genellikle Eylül ayında ekranlara dönen yapımların yeni sezon tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak fragmanlarla birlikte beklenen tarihlerin duyurulması bekleniyor.

Yalı Çapkını

Yalı Çapkını dizisi, geçtiğimiz sezon büyük ilgi gördü ve sezon finali ile izleyicilerine veda etti. Dizinin yeni sezonu için tarih henüz kesinleşmedi, ancak Eylül ayında başlaması bekleniyor. Yeni sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.

Kızılcık Şerbeti

Kızılcık Şerbeti, dram ve heyecan dolu bölümleriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Sezon finali ardından izleyiciler, yeni sezonun başlamasını dört gözle bekliyor. Dizinin yeni sezon fragmanı ise henüz yayınlanmadı.

Bahar

Bahar dizisi, sezon finali ile izleyicilerine kısa bir ara verdi. Dizinin yeni sezonu için resmi bir tarih açıklanmadı, ancak Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor. Fragmanların yakında yayınlanması bekleniyor.

Kuruluş Osman

Kuruluş Osman, tarihi ve aksiyon dolu sahneleriyle büyük ilgi görüyor. Dizinin yeni sezonu için de net bir tarih verilmedi, ancak Eylül ayında başlaması muhtemel. Yeni sezon fragmanı da henüz izleyici ile buluşmadı.

İnci Taneleri

İnci Taneleri dizisi de sezon finali ile izleyicilerine veda etti. Yeni sezonun başlangıç tarihi henüz açıklanmadı, ancak Eylül ayında ekranlara dönmesi bekleniyor. Fragmanlar ise merakla bekleniyor.

DİZİLERİN YENİ SEZON FRAGMANLARI YAYINLANDI MI?

Yaz döneminin ardından diziler, genellikle Eylül ayında yeni sezonlarıyla ekranlara dönüyor. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Bahar, Kuruluş Osman ve İnci Taneleri gibi popüler yapımların yeni sezon fragmanları henüz yayınlanmadı. İzleyiciler, yapımların yeni sezon tarihlerini ve fragmanlarını merakla bekliyor. Dizilerin yeni sezonları başladığında ekran başındaki yerinizi almayı unutmayın.

author avatar
kader gun
See Full Bio

İlgili Haberler

Magazin
29 Temmuz 2024
Kenan Işık’tan acı haber: Yıllardır komadaydı

Son dakika haberi… Kenan Işık’tan acı haber geldi. Geçirdiği beyin kanaması sonucunda uzun yıllardır komada olan Kenan Işık hayatını kaybetti. Usta oyuncu Kenan Işık, uzun yıllar önce geçirdiği beyin kanaması sonucu hastaneye kaldırılmış ve komaya girmişti. 2014 yılından bu yana komda olan ve hakkında bir çok defa ölüm haberleri çıkan usta sanatçıdan acı haber geldi. […]

Magazin
25 Temmuz 2024
Çiçeği burnunda anne Eda Ece eşi Buğrahan Tuncer’i takipten çıktı

Eda Ece, kocası Buğrahan Tuncer’i Instagram’da takipten çıkararak sosyal medyada dikkat çekti. Bu hamle, ünlü çiftin hayranları arasında merak uyandırdı. Ünlü oyuncu Eda Ece, geçtiğimiz aylarda kızı Mina’yı kucağına alarak annelik sevinci yaşamıştı. Ancak, şimdilerde sosyal medyada yaptığı bir hamleyle gündeme geldi. Kocası, basketbolcu Buğrahan Tuncer’i Instagram’da takipten çıkarması dikkat çekti. İşte detaylar… DÜĞÜN VE […]

Magazin
25 Temmuz 2024
Kızıl Goncalar yeni sezon tarihi belli oldu! Cüneyd efendi geri dönüyor

NOW’da geçtiğimiz sezonun iddialı yapımı olan Kızıl Goncalar’ın 2. Yeni sezon tarihi açıklandı. Eylül’de geri dönüyor. Now da geçtiğimiz sezon ekranlara gelen Kızıl Goncalar dizisi adeta izlenme rekorları kırmıştı. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesi ile dikkat çeken dizide sezon finali Haziran ayının başında yapılmıştı. Milyonlarca izleyiciye ulaşan Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi de belli […]

Magazin
21 Temmuz 2024
‎ Dilan Polat yarın hapisten çıkacak mı? Karar günü geldi çattı

Dilan Polat’ın Tahliye İhtimali Güçleniyor: MASAK Raporu İşlerin Seyrini Değiştirdi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat’ın yarın tahliye edilebilme ihtimali güçlü görülüyor. MASAK raporu, Dilan Polat’ın ticari ve finansal işlemlerde karar yetkisi olmadığını belirtiyor. Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, yaklaşık 8,5 aydır cezaevinde bulunuyor. Kara para […]

Mini EYT ile Staj ve Çıraklık Mağdurlarına Erken Emeklilik! Milyonlara Müjdeler Peş Peşe Geldi

Aylık 600 bin TL Maaşla Personel Alımı! En Az Lise Mezunu Olmak Yetiyor

Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı’nın Şikayeti Üzerine İfade Vermek İçin Adliyeye Geldi

Balıkesir’in O İlçesi İl Oluyor! Türkiye’nin 82 Plakalı İli Resmen Belli Oldu

Yüzde 30 Zam Geldi! Yarından İtibaren Geçerli Olacak

1 Ağustos’tan İtibaren Emekliye 3’Ü 1 ARADA ÖDEME Geliyor! SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Jest