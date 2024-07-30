ING Bank 3 Ay Ertelemeli 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Verecek! Tek Şartla Şipşak Onay Çıkıyor

ING Bank’tan nakit ihtiyacı olanlara 3 ay ödeme ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi fırsatı başladı. 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler hemen başvuru yapabilir.

ING Bank, Ağustos ayına özel yeni ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu. Nakit paraya ihtiyacı olanlar için ING Bank’tan 3 ay ödeme ertelemeli 100.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek. Bankaların yüksek kredi faiz oranlarına inat ING Bank’tan düşük faizli kredi fırsatı geldi. ING Bank ihtiyaç kredisi kampanyasının geri ödeme tablosu da ortaya çıktı. Peki ING Bank ihtiyaç kredisi şartları neler? ING Bank ihtiyaç kredisi geri ödeme tablosu ve faiz oranları haberimizde…

Nakit paraya sıkışanlar için ING Bank’tan yepyeni bir kampanya daha geldi. Ağustos ayına özel yeni ihtiyaç kredisi fırsatlarını duyuran ING Bank 100.000 TL krediyi 3 ay ödeme ertelemeli olarak sunuyor. ING Bank’ın yeni ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurular son derece kolay yapılırken şipşak kredi onayı çıkıyor. İşte ING Bank ihtiyaç kredisi şartları ve başvuru detayları…

ING BANK’TAN 3 AY ERTELEMELİ YENİ KREDİ FIRSATI

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz artışı kararları sonrası bankaların kredi faiz oranlarında da ciddi bir yükseliş olmuştu. O nedenle vatandaşlar düşük faizli ihtiyaç kredisi veren bankaları yoğun bir şekilde araştırır hale geldi. ING Bank ağustos ayına özel yeni ihtiyaç kredisi fırsatını duyurdu. ING Bank’tan 100.000 TL ihtiyaç kredisi verilecek. Üstelik 3 ay ödeme erteleme ve 24 ay vadede var.

ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

ING Bank yeni müşterilerine özel yepyeni bir ihtiyaç kredisi fırsatını daha duyurdu. İlk kez ING Bank’la olacaklara sunulacak olan 100.000 TL’lik ihtiyaç kredisi 3 ay ödeme erteleme imkanı ile verilecek. Aynı zamanda 24 ay vadeli olarak sunulacak olan yeni kredinin aylık faiz oranı %3.74 olarak belirlendi.

24 ay vadeli ING Bank ihtiyaç kredisi için başvuru işlemleri ING Bank mobil uygulamasından ve internet bankacılığı aracılığı ile kolaylıkla yapılabilecek.

ING BANK İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

ING Bank’ın ihtiyaç kredisi şu anda sadece yeni müşterilere özel olarak sunuluyor. Aynı zamanda 18 yaş üstü olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kredi notunun 1200 puan ve üstü olması da aranan diğer şartlar arasında yer alıyor. ING Bank’ın bu kampanyası 1 ağustos itibariyle başlıyor ve 30 Ağustos’a kadar devam edecek. Başvurular Yukarıda belirtilen başvuru kanalları aracılığı ile yapılabilecek.