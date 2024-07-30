Emekliye 5000 TL İKRAMİYE Onaylandı! TBMM’den Tüm Emeklilere Müjde Geldi

Emekli maaşı alan milyonlarca kişiye TBMM’den müjde geldi. 5000 TL Ek ikramiye geliyor. Tüm emekliler için ek ikramiye onaylandı.

Emekli maaşı alan Milyonlarca kişi için zam haberleri sona ermişti. Ancak sevindirici bir haber daha bu sabah saatlerinde verildi. Emekliye ek ikramiye verilecek. 5.000 TL’lik ek ikramiye kararı TBMM’de onaylandı. Emekliler yılda toplam 10.000 TL ikramiye ödemesi almış olacak. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika gelişmesi ve merak edilenler haberimizde…

Türkiye’deki milyonlarca emekliye son yıllarda Cumhurbaşkanı kararıyla bayram ikramiyesi ödemesi veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi 2024 yılında Her bayram için 3.000 TL ve toplamda 6.000 TL olarak belirlenmişti. Ancak gelen son dakika haberine göre emekli bayram ikramiyesi ödemelerine zam geliyor. Emeklinin yüzünü güldürecek karar duyuruldu. Bayram ikramiye ödemeleri artıyor, emekliler Her bayram için 5.000 TL ikramiye alacak.

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EMEKLİ İKRAMİYESİNE ZAM MÜJDESİ GELDİ

Milyonlarca emeklinin bayram ikramiyesi ödemelerine zam sürprizi var. Bu yıl 3.000 TL olarak ödenen Bayram ikramiyeleri 2025 yılında 5000 TL’ye yükselecek. Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde 5.000 TL olarak güncellenmesi beklenen ikramiye ödemeleri toplamda 10.000 TL’ye çıkmış olacak. Emekliler Böylece 1 yıl içinde neredeyse bir maaş kadar ikramiye almış olacak. Ayrıca geçtiğimiz yıl yapılan uygulama Tekrar edilirse emekliler 5000 TL de Cumhuriyet ikramiyesi alabilir.

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri genellikle dini bayramlardan bir hafta önce hesaplara yatıyor. 2025 yılında da Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’ndan önce hesaplara yatacağı tahmin ediliyor. Ramazan Bayramı’nın Nisan ayının başına denk gelmesi ile 1 Nisan tarihine kadar ödemelerin yapılması beklenirken Kurban Bayramı için ikramiye ödemelerinin ise en geç 9 Haziran’da yapılacağı tahmin ediliyor.